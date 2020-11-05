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  • ЦКАД получил ценник: известно, сколько придётся заплатить за проезд

ЦКАД получил ценник: известно, сколько придётся заплатить за проезд

05.11.2020 1053 0 1

Подрядчики госкомпании «Автодор» продолжают работу над строительством Центральной кольцевой автодороги. Один из платных участков введут в эксплуатацию уже на следующей неделе.

 

Платную трассу ЦКАД (A-113) начали строить в 2014 году, с тех пор предполагаемая дата окончания работ откладывалась несколько раз. Согласно последним подсчётам, новое «кольцо» вокруг столицы будет полностью сдано в эксплуатацию к концу 2021 года, а на следующей неделе для движения откроют северо-восточный участок этой автодороги. В отличие от пятого пускового комплекса, за проезд по третьему придётся платить.

О стоимости проезда по третьему пусковому комплексу ЦКАД сообщает «Коммерсант». Владельцам легковых машин, у которых нет бесконтактных транспондеров, придётся заплатить 510 рублей за проезд по этому участку. То есть каждый километр пути обойдётся водителям в 4,8 рубля. 

Протяжённость третьего участка ЦКАД составляет 105 км, легковым автомобилям по нему разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Этот отрезок «кольца» связывает между собой бесплатную автодорогу М-7 «Волга» (проходит от столицы до Уфы) и платную магистраль М-11 «Нева» (от Москвы до Санкт-Петербурга).

Чтобы въехать на ЦКАД (или съехать с платной трассы), водителям нужно добраться до пересечения с уже упомянутыми М-11 и М-7, либо с М-8 «Холмогоры» и с региональной дорогой «Никольское-Горки» (с выездом на трассу А-107). По данным издания, между развязками внутри «кольца» введут отдельные тарифы: так, за проезд по маршруту от М-11 до М-8 необходимо будет заплатить 260 рублей, а от М-8 до А-107 – 195 рублей.

На фото: ПВП на трассе М-4 «Дон»

С транспондером «Автодора» автовладельцы смогут сэкономить на проезде – он даёт скидку в размере от 15 до 50% (чем дальше едет пользователь, тем больше у него скидка). Приборы от других компаний дадут водителям только минимальную 15-процентную скидку вне зависимости от протяжённости поездки. 

На ЦКАД впервые в России запустят систему взимания платы free-flow (в переводе «свободный поток»). Она предполагает отсутствие шлагбаумов: стандартные ПВП заменят на специальные рамки, которые списывают деньги с транспондера/счёта автовладельца (их можно проезжать без остановки, что повышает проходимость платной трассы). Здесь же установлены камеры: с их помощью владельцы дорог смогут найти «зайцев».

Если на балансе водителя окажется недостаточно средств, долг можно без дополнительных плат погасить в течение пяти дней после поездки. Если же указанный срок вышел, то скидка предоставлена не будет. У автовладельцев без транспондера также будет пятидневная отсрочка на добровольную оплату стоимости проезда по платной дороге. После окончания этого срока «Автодор» намерен взыскивать задолженность, в том числе прибегая к помощи судебных приставов.

Напомним, Госдума сейчас рассматривает поправки к КоАП, согласно которым нужно ввести штраф для тех водителей, которые не оплачивают проезд по платным трассам. Предполагается, что наказанием для них станет взыскание в размере 2,5 тыс. рублей. Пока что этот законопроект приняли только в первом чтении.

Россия авто и общество дороги

 

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