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  • Новый штраф для водителей в РФ: его стоит опасаться «зайцам» на платных дорогах

Новый штраф для водителей в РФ: его стоит опасаться «зайцам» на платных дорогах

23.10.2020 27 0 0

За нарушение автовладельцев предлагается наказывать взысканием в размере от 2500 до 5500 рублей.

 

Проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), в который были включены штрафы для тех, кто не оплатил проезд по платной трассе, внесли в Госдуму на рассмотрение ещё в начале текущего года. Вчера, 22 октября, депутаты одобрили это предложение в первом чтении (документ уже поддержан правительством).

В законопроекте говорится о том, что неоплату проезда по платной автодороге приравняют к административному правонарушению (аналогично отказу вносить деньги за стоянку на муниципальных парковках). Власти предлагают наказывать «зайцев» среди владельцев легковых машин штрафов в размере 2,5 тыс. рублей, а водителей грузовых автомобилей и автобусов – в размере 5,5 тыс. рублей.

Предполагается, что нарушителей будут выявлять с помощью автоматических камер фиксации нарушений ПДД, а сами постановления сможет выносить Ространснадзор. В документе указано, что уже выписанные штрафы отменят в случае, если в течение 60 дней автовладелец погасит задолженность перед собственником платной трассы (это можно назвать отсрочкой оплаты проезда).

В России платные трассы находятся под доверительным управлением Автодора. Недавно в госкомпании заявили, что «зайцев» на платных трассах стало меньше: судя по их подсчётам, за последние полтора года число неоплаченных проездов по платным трассам стало меньше почти в тридцать раз. Такое резкое сокращение – заслуга установленных на пунктах оплаты новых шлагбаумов (их нельзя отодвинуть без повреждений). При этом водителей, которые всё-таки решили сбить заграждение, лишают прав на 1-1,5 года или наказывают административным арестом на срок до 15 суток.

В дальнейшем многие платные участки лишат традиционных ПВП (пунктов взимания платы) и заменят их на рамки, списывающие деньги с транспондера или банковской карты автовладельца. Их можно будет проезжать без остановки (шлагбаумов не будет), такая система называется free flow (в переводе «свободный поток»). Она позволит увеличить пропускную способность платных магистралей. Эта схема взимания платы «дебютирует» на ЦКАД (один из пусковых участков откроют до конца 2020-го).

Как сообщает «Коммерсант», пока что в Автодоре подготовили сценарий временного контроля за проездом машин по участку ЦКАД. Госкомпания намерена вносить автономера всех «зайцев» в информационную базу: с них вместе с должниками впоследствии должны взыскать судебные приставы. Этот вариант на данный момент предложили для рассмотрения концессионерам (вкладываются в строительство платных дорог, затем возвращают деньги за счёт оплаты проезда автомобилистами).

Напомним, строительство новой платной скоростной трассы ЦКАД (A113) стартовало в 2014 году. Протяжённость автодороги составит 330 км, всего насчитывается пять пусковых комплексов, причём существующий пятый является бесплатным. Ожидается, что в полном объёме трассу сдадут в эксплуатацию в конце следующего года. Бесплатным дублёром ЦКАД является трасса А107 (так называемая «малая бетонка»).

Россия авто и общество дороги законы

 

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