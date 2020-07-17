Строительство ЦКАД: через пару недель появится сквозной проезд к платной трассе М-11 «Нева»

Две трети Центральной кольцевой автомобильной дороги откроют для движения в конце текущего года, а в полном объёме её запустят в конце следующего.

Госкомпания «Автодор», которая занимается платными трассами в России, начала реализацию масштабного проекта по строительству ЦКАД в 2015 году. Посредством этой платной трассы планируется разгрузить часть бесплатных федеральных дорог и МКАД: предполагается, что транзитный транспортный поток поедет в обход столицы РФ. Вся трасса разбита на пять пусковых комплексов (причём у пятого нет дублёра, так что за проезд по нему платить не нужно). На данный момент строительство продолжается.



Как сообщает «Автодор», уже совсем скоро появится сквозной проезд по участку ЦКАД-3 от моста через канал имени Москвы до транспортной развязки с М-11 «Нева» (в Дмитровском районе Московской области). Его планируют открыть для движения к началу следующего месяца. Сейчас на этом месте 200-метровый разрыв в дорожном полотне.

Строительство завершающего участка дороги стартовало сразу после переключения распределительного газопровода. По окончанию работ твердое покрытие будет почти на всей протяжённости третьего пускового комплекса «кольца» (на 103 км из 105,8 км). При этом, на 70% ЦКАД-3 уже уложены все слои асфальтобетона и имеется барьерное ограждение, а также установлены опоры наружного освещения.



Как пояснили в госкомпании, ЦКАД-3 – это самый длинный участок магистрали. Он получит первую техническую категорию (IA), у дороги будет четыре полосы (по две в каждом направлении), а скоростной лимит установят на отметке 130 км/ч. В итоге водители смогут примерно за час проезжать с северо-запада Подмосковья в восточную часть области.

Бесплатным дублёром пускового комплекса ЦКАД-3 является трасса А-107, так называемое Малое бетонное кольцо. Этот участок соединит новую скоростную автодорогу М-11«Нева» и автодорогу М-7 «Волга». Кроме того, ЦКАД-3 впоследствии войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Напомним, он пройдёт от Шанхая (КНР) до Гамбурга (Германия), протяжённость российского участка составит примерно 2,3 тыс. километров. Его частью также станет новая платная трасса М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани. Недавно стартовало её строительство.



Напомним, сроки открытия ЦКАД уже несколько раз переносились. По последним данным, основные участки «кольца» (две трети автодороги) планируют открыть для движения в конце текущего года, а в полном объёме трассу сдадут в эксплуатацию в конце 2021-го.

Кроме сроков сдачи проекта «центрального кольца» за несколько лет изменилась и его смета: изначально предполагалось, что на строительство хватит 300 млрд рублей, затем «ценник» вырос до 313 млрд рублей, а недавно Счётная палата РФ выяснила, что в прошлом году дорожная стройка подорожала ещё на 2,6 млрд рублей. Помимо этого, на перенос коммуникаций и иные дополнительные работы может понадобиться ещё 15 млрд рублей. А на создание системы оплаты free flow (проезд осуществляется без остановок перед шлагбаумами), вероятно, потратят ещё около 7,7 млрд рублей.

