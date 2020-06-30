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  • Открыт для движения новый участок ЦКАД. Две трети трассы сдадут в эксплуатацию до конца года

Открыт для движения новый участок ЦКАД. Две трети трассы сдадут в эксплуатацию до конца года

30.06.2020 244 0 0

Известна цена за проезд по платным участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги: 2,5 рубля за один километр пути.

 

Дорогостоящий проект строительства ЦКАД стартовал в 2015 году, сроки открытия трассы переносились уже несколько раз. Предполагалось, что её полностью сдадут в эксплуатацию к концу 2021-го – началу 2022 года. Сейчас сообщается, что примерно две трети автодороги будут доступны для движения в конце текущего года, а в полном объёме её запустят в конце следующего. Пока что представители властей и госкомпании «Автодор» в торжественной обстановке открыли 23-километровый участок ЦКАД, входящий в состав пятого пускового комплекса.
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Новый участок ЦКАД представляет собой обход Звенигорода, который связывает Можайское шоссе с Новорижским. Это четырёхполосная дорога (по две полосы в каждую сторону), в неё входят новый участок ЦКАД протяжённостью 12 км, а также реконструированный отрезок автодороги А-107 «Малая бетонка» протяжённостью 11 км. Кстати, по 9 км участка разрешено передвигаться ещё с конца января 2020 года. Его в менее торжественной обстановке открыли в Наро-Фоминском районе Московской области (рядом с населённым пунктом Жёдочи).

Как в «Автодоре» заявляли ранее, пятый пусковой комплекс ЦКАД будет поэтапно сдан до конца 2020 года. Его совокупная протяжённость составляет 76,44 км (от Киевского до Ленинградского шоссе). Напомним, за проезд по пятому пусковому комплексу деньги брать не будут, так как у этого участка нет дублёра.

По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, большую часть ЦКАД (примерно две трети) откроют до конца текущего года. Речь идёт в том числе и о платных участках. Чиновник пояснил, что «Автодор» готовится к запуску двух участков, протяжённость каждого из них превысит сотню километров. Напомним, суммарная протяжённость ЦКАД в итоге составит 336 км.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, водителям за проезд по платным участкам ЦКАД придётся платить по 2,5 рубля за каждый километр пути. Вероятно, речь идёт о владельцах легковых автомобилей. По его словам, для владельцев транспондеров предусмотрена скидка в размере 20%.

На этой трассе планируется организовать систему оплаты free flow. Она предполагает отсутствие шлагбаумов, а значит, и необходимости останавливаться при проезде пунктов оплаты. Камеры системы будут считывать знак регистрации автомобиля, а деньги за проезд спишутся с личного счёта автовладельца. Ранее предполагалось также ввести штраф для «зайцев» на платных трассах (в размере 2,5 тыс. рублей), однако этот законопроект пока так и не одобрили. Не исключено, что новые нормы включат в обновлённую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях (документ разрабатывает Минюст).

Напомним, кроме сроков сдачи проекта ЦКАД за несколько лет изменилась и смета: изначально предполагалось, что масштабному строительству хватит 300 млрд рублей, затем «ценник» увеличили до 313 млрд рублей, а недавно Счётная палата РФ выяснила, что в прошлом году дорожная стройка подорожала ещё на 2,6 млрд рублей. Помимо этого, на перенос коммуникаций и иные дополнительные работы может понадобиться ещё 15 млрд рублей. А на создание системы оплаты free flow, вероятно, «плюсом» уйдёт около 7,7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что новый участок ЦКАД соединит платную трассу М-11 «Нева» с её бесплатным дублёром – М-10 «Россия». Он получил условное обозначение «3-5», его готовность составляет более 50%. «Автодор» намерен пустить движение по нему в конце 2020 года.

Россия авто и общество дороги

 

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