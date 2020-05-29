Новый участок ЦКАД соединит платную трассу М-11 «Нева» с её бесплатным дублёром – М-10 «Россия»

Платные трассы в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Дорогостоящий проект по строительству ЦКАД стартовал ещё в 2015 году. С тех пор предполагаемые сроки открытия этой трассы несколько раз переносились. Пока что предполагается, что основные участки «кольца» начнут открывать для движения в октябре текущего года. В полном объёме трассу сдадут в эксплуатацию к концу 2021-го – началу 2022 года. Правда, в процессе работы над проектом число участков выросло: сейчас идёт работа в том числе на новом, так называемом «ЦКАД 3-5».



Новый участок соединит пятый и третий пусковые комплексы ЦКАД. Как пояснили в «Автодоре», этот отрезок не был запроектирован изначально, из-за чего на основном ходу кольцевой дороги образовался разрыв протяжённостью в 7,8 км. Это могло бы создать массу неудобств для автомобилистов после запуска движения по всей трассе: так, тем кто едет транзитом с М-7 «Волга» (шоссе Энтузиастов, конечная точка третьего пускового комплекса ЦКАД-3) до М-10 «Россия» (связана с пятым пусковым комплексом ЦКАД) пришлось бы съезжать с кольцевой и делать довольно внушительный крюк.



В итоге в рамках масштабного дорожного проекта было решено всё-таки построить и дополнительный участок – ЦКАД 3-5. В госкомпании отметили, что сейчас он готов уже более чем на 50%. Сейчас здесь завершается подготовка к укладке первого асфальта, обустройству дорожной одежды. «Автодор» намерен пустить движение по нему в конце 2020-го.

На дополнительном участке ЦКАД будет несколько искусственных сооружений, в их числе 50-метровый мост через реку Клязьму, а также два путепровода. Протяжённость одного из них превышает 80 метров, в дальнейшем он пройдёт над существующей дорогой. Длина другого путепровода составит около 173 метров, он пройдёт через ж/д пути. Сейчас на этих участках возводятся опоры, а на июль намечен монтаж пролётных балок.



Кроме того, продолжается строительство развязки между ЦКАД 3-5 и платной трассой М-11 «Нева». На данный момент работа идёт на путепроводе, который ведёт на третий пусковой комплекс ЦКАД: проходит через дороги А-104 Дмитровское шоссе (Москва – Дмитров – Дубна), М-8 «Холмогоры» до М-7. Здесь завершена надвижка пролётов, бетонируется плита проезжей части на левой стороне; в то время как на правой устраивается гидроизоляция плиты проезжей части и устанавливаются закладные элементы барьерного ограждения. Этот путепровод станет частью основного хода ЦКАД, его длина превысит 160 метров. Как и у всего дополнительного участка трассы, у путепровода будет четыре полосы для движения – по две в каждом направлении.



Развязка позволит транзитному транспорту, который едет по трассе «Нева» (с севера и в обратном направлении), не делать перепробег более 40 км до МКАД (Московской кольцевой автодороги). В будущем, транспортный поток из Санкт-Петербурга сможет с помощью этой развязки уходить по ЦКАД и на новую платную скоростную дорогу М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани (пока что она находится в проекте).

Напомним, М-12 войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа–Западный Китай». Маршрут трассы пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Кстати, недавно стало известно о новом варианте прохождения участка дороги во Владимирской области.

