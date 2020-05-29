Дороги ×
  • Новый участок ЦКАД соединит платную трассу М-11 «Нева» с её бесплатным дублёром – М-10 «Россия»

Новый участок ЦКАД соединит платную трассу М-11 «Нева» с её бесплатным дублёром – М-10 «Россия»

29.05.2020 69 0 0

Сейчас новый отрезок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), который получил обозначение «3-5», готовят к укладке асфальта.

 

Платные трассы в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Дорогостоящий проект по строительству ЦКАД стартовал ещё в 2015 году. С тех пор предполагаемые сроки открытия этой трассы несколько раз переносились. Пока что предполагается, что основные участки «кольца» начнут открывать для движения в октябре текущего года. В полном объёме трассу сдадут в эксплуатацию к концу 2021-го – началу 2022 года. Правда, в процессе работы над проектом число участков выросло: сейчас идёт работа в том числе на новом, так называемом «ЦКАД 3-5».

Новый участок соединит пятый и третий пусковые комплексы ЦКАД. Как пояснили в «Автодоре», этот отрезок не был запроектирован изначально, из-за чего на основном ходу кольцевой дороги образовался разрыв протяжённостью в 7,8 км. Это могло бы создать массу неудобств для автомобилистов после запуска движения по всей трассе: так, тем кто едет транзитом с М-7 «Волга» (шоссе Энтузиастов, конечная точка третьего пускового комплекса ЦКАД-3) до М-10 «Россия» (связана с пятым пусковым комплексом ЦКАД) пришлось бы съезжать с кольцевой и делать довольно внушительный крюк.

В итоге в рамках масштабного дорожного проекта было решено всё-таки построить и дополнительный участок – ЦКАД 3-5. В госкомпании отметили, что сейчас он готов уже более чем на 50%. Сейчас здесь завершается подготовка к укладке первого асфальта, обустройству дорожной одежды. «Автодор» намерен пустить движение по нему в конце 2020-го. 

На дополнительном участке ЦКАД будет несколько искусственных сооружений, в их числе 50-метровый мост через реку Клязьму, а также два путепровода. Протяжённость одного из них превышает 80 метров, в дальнейшем он пройдёт над существующей дорогой. Длина другого путепровода составит около 173 метров, он пройдёт через ж/д пути. Сейчас на этих участках возводятся опоры, а на июль намечен монтаж пролётных балок.

Кроме того, продолжается строительство развязки между ЦКАД 3-5 и платной трассой М-11 «Нева». На данный момент работа идёт на путепроводе, который ведёт на третий пусковой комплекс ЦКАД: проходит через дороги А-104 Дмитровское шоссе (Москва – Дмитров – Дубна), М-8 «Холмогоры» до М-7. Здесь завершена надвижка пролётов, бетонируется плита проезжей части на левой стороне; в то время как на правой устраивается гидроизоляция плиты проезжей части и устанавливаются закладные элементы барьерного ограждения. Этот путепровод станет частью основного хода ЦКАД, его длина превысит 160 метров. Как и у всего дополнительного участка трассы, у путепровода будет четыре полосы для движения – по две в каждом направлении.

Развязка позволит транзитному транспорту, который едет по трассе «Нева» (с севера и в обратном направлении), не делать перепробег более 40 км до МКАД (Московской кольцевой автодороги). В будущем, транспортный поток из Санкт-Петербурга сможет с помощью этой развязки уходить по ЦКАД и на новую платную скоростную дорогу М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани (пока что она находится в проекте). 

Напомним, М-12 войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа–Западный Китай». Маршрут трассы пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Кстати, недавно стало известно о новом варианте прохождения участка дороги во Владимирской области.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Китай Китай начал распродавать свои заводы: зачем VW выкупает 50% акций государственной JAC? Сделку планируется закрыть до конца года, если не будет препятствий со стороны регулирующих органов. На этом этапе VW планирует инвестировать в автомобильную экономику Китая 2 млрд евро. 85 0 0 29.05.2020
Статьи / Практика Заправка машины бытовым газом – не такое уж безумие: считаем бизнес-план Наличие в доме газа, который еще и частенько оплачивается по фиксированному тарифу без счетчика, не дает покоя многим автовладельцам, которых не устраивают существующие и постоянно растущие... 522 2 4 29.05.2020
Статьи / Авто и технологии Главное - точность: как работает производство моторных масел С каждым новым поколением автомобилей моторы даже в бюджетном сегменте становятся все сложней, от них требуют все большей экологичности, экономичности, комфорта, меньшего уровня шума и вибра... 709 0 30 28.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45544 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42234 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30847 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings