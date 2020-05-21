Платной трассе М-12 от Москвы до Казани изменили маршрут

Автомобилисты сейчас добираются от столицы России до главного города Татарстана по бесплатной федеральной дороге М-7 «Волга» (трасса проходит до Уфы). Новая магистраль, которая пока что находится на начальном этапе, получит индекс М-12 и будет соединять Москву, Нижний Новгород и Казань, но за проезд по ней придётся платить. Эта дорога войдёт в состав федерального транспортного коридора «Европа – Западный Китай», её маршрут пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане).



Построить трассу «Москва – Нижний Новгород – Казань» планируется в четыре этапа, первый из них стартует в текущем году: до конца 2020-го должно начаться строительство двух отрезков платной автодороги: от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Возведение этих участков должно быть завершено к 2024 году. Пока что госкомпания «Автодор», под управлением которой находятся платные трассы в стране, занимается предпроектными работами по всей протяжённости будущей М-12.

В «Автодоре» рассказали о том, что часть маршрута автодороги придётся изменить. Речь идёт об участке, который проходит по территории Владимирской области. Соответствующий вопрос вчера обсуждали губернатор региона Владимир Сипягин и председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. В руководстве региона ожидают, что новая дорога даст множество новых рабочих мест (что весьма актуально в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса), привлечёт во Владимирскую область инвесторов и впоследствии увеличит поток туристов.



Ранее предлагалось сразу несколько версий прохождения участка М-12 по Владимирской области. Однако ни одну из них не одобрили жители региона. Дело в том, что в них был предусмотрен снос семи домов в деревне Гридино (Судогодский район). Новый вариант «Автодор» разработал в соответствии с замечаниями жителей: согласно ему, скоростная автодорога не будет затрагивать этот населённый пункт.

Как рассказал Вячеслав Петушенко, участок платной трассы М-12 в этом регионе окажется ближе к Владимиру (чем планировалось изначально), он пройдёт в полосе отвода Южного обхода города. В госкомпании пояснили, что новый вариант «выверен до метра». Сейчас он находится на согласовании в администрациях муниципальных районов.



Изначально в «Автодоре» предполагали, что платную трассу от Москвы до Казани полностью откроют для движения в 2027 году. В середине февраля глава госкомпании заявил, что дорогу могут сдать в эксплуатацию раньше, в случае, если найдутся дополнительные внебюджетные средства. На тот момент и российские, и зарубежные частные инвесторы проявляли повышенный интерес к проекту. Однако сейчас ситуация могла измениться, ведь во время ограничений из-за угрозы распространения вируса платные дороги в России опустели. Из-за этого компании-концессионеры (они строят дороги, а потом возвращают деньги, получая оплату за проезд от водителей) даже задумались о господдержке.

Бесплатным дублёром трассы М-12 будет нынешняя автодорога М-7 «Волга». Ранее власти признали, что ей нужна масштабная реконструкция, сейчас Росавтодор уже ведёт работы во Владимирской области, в Чувашии, а также готовится к строительству трёх новых разноуровневых транспортных развязок в Татарстане.

