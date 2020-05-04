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  • Бесплатный дублёр трассы М-12 «Москва-Казань»: на М-7 «Волга» появятся новые развязки

Бесплатный дублёр трассы М-12 «Москва-Казань»: на М-7 «Волга» появятся новые развязки

04.05.2020 1166 0 0

В республике Татарстан на автодороге М-7 в текущем году начнётся строительство трёх новых разноуровневых развязок.

 

Решение о строительстве новой платной трассы российские власти приняли в прошлом году: трасса М-12 пройдёт между столицами России и Татарстана через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. Она станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию – 2027 год, после этого её бесплатным дублёром станет ныне существующая федеральная дорога М-7 «Волга». Она также идёт от Москвы до Казани, но проходит при этом через Нижний Новгород и Чебоксары.

Несмотря на решение по строительству новой платной трассы, власти пообещали не забыть и про нынешнюю бесплатную. Так что в прошлом же году стало известно о планах по масштабной реконструкции М-7 «Волга». Ранее мы сообщали о том, что работы стартовали во Владимирской области: в текущем году на шести участках автодороги общей протяжённостью 60 км Росавтодор обновит защитный слой покрытия. На большинстве отрезков ремонт завершат к 31 августа 2020-го, и только на одном из них окончание работ намечено на лето следующего года. Кроме того, в текущем году будет произведён капитальный ремонт примерно 20 км трассы «Волга», которые проходят в Чувашии.

Теперь же Федеральное дорожное агентство сообщает о строительстве трёх новых разноуровневых транспортных развязок на участке М-7 в Татарстане. Одна из них появится на 796-ом километре трассы «Волга» в районе поселка Новониколаевка (на северном обходе Казани), другая на 1049-ом километре в районе Сармановского тракта (в Набережных Челнах), а третья – на 1053-ем километре, где сейчас находится Орловское кольцо.

Работы начнутся в текущем году, после того, как проекты пройдут госэкспертизу, и будут определены подрядчики. Сроки завершения строительства сейчас не называются, так что когда именно три новые развязки откроют для движения автомобилей, пока не ясно.

В Татарстане продолжается начавшаяся ранее реконструкция двух участков автодороги М-7 «Волга» и Свияжского моста. По итогам отрезок трассы от границы с Чувашией до развязки с трассой, проходящей через Казань, Буинск и Ульяновск, получит IБ категорию, его пропускная способность вырастет до 40 тыс. автомобилей в сутки. Росавтодор намерен сдать эти объекты в 2023 году.

Кроме того, дорожники планируют уже в 2020-ом завершить строительство левоповоротных съездов на участке трассы М-7 «Волга» с 1014 по 1017 км. Результатом должно стать безопасное движение транзитного транспорта на обходе Елабуги. Пока что работы на объектах выполнены на 50%.

Из-за текущей ситуации (речь о мерах, которые предпринимаются в связи с распространением коронавируса), дорожные работы должны, теоретически, должны идти быстрее, ведь поток транспорта сейчас стал меньше. Однако на деле все будет зависеть от того, сколько средств будет выделено на ремонт и реконструкцию бесплатных трасс в стране.

Тем временем, работы над проектом по строительству платной трассы М-12 только начались, и они требуют денежных вливаний со стороны инвесторов. В текущих условиях найти много желающих, вероятно, будет непросто. Ранее стало известно о том, что на фоне пандемии COVID-19 платные трассы опустели, а это значит, что компании, вложившиеся в строительство, сейчас не могут отыграть потраченные средства.

Россия авто и общество дороги коронавирус

 

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