На участках платной трассы М-11 изменился скоростной режим: теперь можно разогнаться до 130 км/ч

Платную автодорогу от Москвы до Санкт-Петербурга изначально планировалось открыть для движения в полном объёме весной-летом 2018 года – к чемпионату мира по футболу. Впоследствии сроки сдачи объекта переносились несколько раз, в итоге строительство скоростной трассы официально завершили только в конце 2019-го. Её официальное название «Нева», на строительство было потрачено примерно 550 млрд рублей.



Протяжённость автодороги, которая соединяет две российские столицы, составляет 669 километров, из них на платные участки приходится 607 км. Раньше водителям, чтобы добраться от Москвы до Санкт-Петербурга (или в обратном направлении) нужно было примерно 5,5 часа, теперь этот показатель должен сократиться.

Дело в том, что на участке с 334-го по 543-й км трассы М-11 вводится новый режим – максимально допустимая скорость теперь составляет 130 км/ч. Раньше на этой платной автодороге уже был участок с таким же лимитом – с 208-го по 333-ый км. Так что теперь максимально возможная скорость установлена на 335 километрах трассы «Нева». Этот отрезок пути начинается на обходе Торжка в Тверской области, а заканчивается участок в Новгородской области. На то, чтобы преодолеть расстояние, с учётом нового ограничения водителям нужно будет всего 2,5 часа.



Как отметили в госкомпании «Автодор», скоростной лимит до 130 км/ч разрешается вводить только на трассах высшей технической категории с разделёнными встречными транспортными потоками. На трассе М-11 нет пешеходных переходов и пересечений в одном уровне, кроме того, все участки с 58-го километра и до Санкт-Петербурга имеют освещение. При этом водителей предупреждают об изменениях погоды, приближающемся снеге или дожде с помощью информационных табло (в этих случаях лимит скорости может быть снижен).

В «Автодоре» пояснили, что планируют со временем увеличить скоростной лимит на всех участках подведомственным госкомпании трасс, которым присвоена категория 1А. Скорость, повышенная со 110 до 130 км/ч, позволяет увеличить пропускную способность дороги. По статистике, на которую ссылаются в «Автодоре», так называемый «удельный вес тяжёлого травматизма», то есть количество смертельных случаев на 100 км, на платных дорогах в два раза ниже, чем на бесплатных. За январь-май 2020-го этот показатель на платных трассах сократился более, чем на 31%, а на бесплатных – почти на 18%.



Ранее мы сообщали о том, что лимит скорости на платных трассах в будущем могут увеличить и до 150 км/ч.

Напомним, сейчас для пользователей платной трассы М-11 «Нева» предусмотрена тарифная сетка, согласно которой в выходные дни проезд для владельцев легковых машин обходится дороже. Дешевле проезд по скоростной дороге обойдётся тем автомобилистам, у которых есть транспондер.

Ранее мы сообщали о том, что у платной трассы М-11 появится новый участок. Он пройдёт в Тверской области: им станет обход областного центра с северной стороны. Этой четырёхполосной дороге присвоят высшую техническую категорию. Протяжённость нового отрезка составит более 62 км. Проектирование участка планируют завершить до конца следующего года, сроки начала и окончания строительства пока не раскрываются.

