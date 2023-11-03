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  • Volkswagen готовит обновлённый Crafter: вэн получит переработанный салон

Volkswagen готовит обновлённый Crafter: вэн получит переработанный салон

03.11.2023 79 0 0

Посвежевший коммерческий автомобиль немецкой марки появится в продаже на европейском рынке весной следующего года.

Компания VW выпускает Crafter с 2006 года, модель сменила поколение в 2016-м, производство налажено на заводе концерна в Польше. Кстати, тогда же дебютировал прототип полностью электрической версии – Volkswagen e-Crafter. Коммерческий автомобиль выпускается в модификациях шасси, цельнометаллический фургон и микроавтобус. Сейчас немецкий производитель готовит к скорой презентации обновлённый Crafter.

Эскиз обновлённого Volkswagen Crafter

В VW пока что решили показать внешность и салон посвежевшего вэна с помощью официальных скетчей. Коммерческий автомобиль по-прежнему будет предлагаться в двух вариантах колёсной базы (3,64 и 4,49 метра), в разных весовых категориях (полная масса автомобиля – до 5500 кг), а также в версиях, отличающихся по высоте крыши (от 2,4 до почти 3 метров) и длины (от 6,0 до 7,4 метра). Визуальных отличий в экстерьере, судя по эскизу, практически не будет, разве что несколько иначе будут оформлены радиаторная решётка и нижняя часть переднего бампера.

Эскиз салона обновлённого Volkswagen Crafter

Посвежевший Volkswagen Crafter получил новый салон. По центру передней панели располагается отдельный горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы последнего поколения, которая дебютировала на представленном минувшим летом минивэне ID. Buzz с удлинённой колёсной базой. У базовых версий диагональ тачскрина составляет 10,3 дюйма, за доплату доступен дисплей на 12,9 дюйма.

Под экраном располагаются подсвечиваемые сенсорные кнопки, которые позволяют отрегулировать температуру в салоне и громкость звука. Ещё у обновлённого VW Crafter появился большой виртуальный щиток приборов с разными вариантами отображения информации (выбрать компоновку можно будет с помощью кнопок на многофункциональном рулевом колесе).

На фото: актуальный Volkswagen Crafter
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На фото: актуальный Volkswagen Crafter
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Рестайлинговый Crafter получил электрический стояночный тормоз, а селектор автоматической коробки передач теперь размещается на рулевой колонке (ещё одно заимствование у «зелёных» ID. Buzz). В итоге у версий с АКП появился подстаканник на центральной консоли. Ещё в ходе обновления модели добавили различных систем безопасности, в том числе экстренное торможение с функцией обнаружения велосипедистов и пешеходов, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон и т.д.

На фото: салон актуального Volkswagen Crafter

Как рассказали в Volkswagen, обновлённый Crafter предложат в версиях с передним, задним и полным приводом. Отдача дизельных четырёхцилиндровых турбомоторов останется прежней – 140, 163 и 177 л.с. Им в пару предложат шестиступенчатую механическую коробку передач и восьмиступенчатый автомат (причём для заднеприводных исполнений это будет новый 8АКП).

Старт продаж рестайлингового VW Crafter в Европе намечен на апрель следующего года. Затем новинка доберётся до дилеров в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Южной Америке. Цены компания обнародует позже.

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