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  • «Растянутый» Volkswagen ID. Buzz получил третий ряд сидений и другую технику

«Растянутый» Volkswagen ID. Buzz получил третий ряд сидений и другую технику

02.06.2023 45 0 0

Минивэн в ретро-внешностью предложат в варианте с удлинённой колёсной базой: в него расстояние между осями равно 3239 мм (на 250 мм больше).

Премьера полностью электрических однообъёмников Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo состоялась в марте прошлого года. В начале 2023-го немецкий производитель анонсировал появление «растянутой» версии пассажирского вэна, а теперь VW официально рассекретил такой ID. Buzz.

На фото: длиннобазный Volkswagen ID. Buzz

В основе Volkswagen ID. Buzz лежит модульная платформа MEB. Расстояние между осями у новой версии составляет 3239 мм, что на 250 мм больше, чем у короткобазной модификации. Габаритная длина подросла на те же 250 мм, так что у «растянутого» варианта она составляет 4962 мм. При этом разработчики расширили передние двери на 60 мм, а проёмы боковых сдвижных дверей – на 190 мм.

Удлинённому минивэну за доплату предложат третий ряд сидений, он рассчитан на двоих седоков. Сейчас второй ряд представляет собой безальтернативный трёхместный диван (он может передвигаться вперед и назад на 200 мм), однако в компании пообещали в дальнейшем предложить вариант установки двух отдельных «капитанских» кресел. У семиместного исполнения Volkswagen ID. Buzz объём багажника составляет 306 литров. Если сложить сидения второго и третьего рядов, показатель увеличится до 2469 литров.

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Новая версия ID. Buzz получила другую технику, правда, она, как и третий ряд сидений, предлагается в качестве опции. «Начинка» позаимствована у сравнительно недавно представленного «зелёного» лифтбека Volkswagen ID.7: речь идёт о 286-сильном электромоторе, расположенном на задней оси, его максимальный крутящий момент составляет 550 Нм.

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«Растянутый» минивэн снабдили тяговым аккумулятором, эффективная ёмкость которого составляет 85 кВт*ч, дальнобойность на одной зарядке в компании пока не рассекретили. На разгон с места до «сотни» такому пассажирскому вэну требуется 7,9 секунды, его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

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Стандартная техника у длиннобазного Volkswagen ID. Buzz прежняя – это электромотор, также расположенный на задней оси, его отдача составляет 204 л.с. Такой вариант оснащается менее ёмкой батареей (77 кВт*ч). Его максимальная скорость равна 145 км/ч.

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В компании анонсировали ещё одну версию, которая расширит семейство – речь идёт о полноприводном исполнении Volkswagen ID. Buzz с прибавкой GTX. Такая версия получит двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача этой системы составит 339 л.с., а от 0 до 100 км/ч такой автомобиль сможет разогнаться до 6,4 секунды. Кроме того, немцы собираются в дальнейшем рассекретить и автокемпер ID. Buzz California.

Стоит отметить, что Volkswagen ID. Buzz с длинной базой снабдили новыми опциями, в их числе панорамная крыша с единым стеклом, длина которого равна 1,54 метра, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел, а также обновлённая информационно-развлекательная система. Позже их предложат и для короткобазных вариантов.

Продажи «растянутых» минивэнов стартуют в начале 2024 года, цены компания обнародует позже.

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