Новинки ×
  • Volkswagen покажет ID. Buzz GTX в этом году: минивэн получит 340-сильную установку

Volkswagen покажет ID. Buzz GTX в этом году: минивэн получит 340-сильную установку

12.01.2023 304 0 1

Немецкий производитель в дальнейшем намерен расширить семейство модели за счёт варианта с длинной колёсной базой и кемпера California.

«Зелёное» семейство бренда Volkswagen сейчас насчитывает несколько моделей, в основе которых лежит модульная платформа MEB. Первенцем является пятидверный хэтчбек ID.3, появившийся на европейском рынке в сентябре 2020 года. Через несколько месяцев к нему присоединился электрический кроссовер ID.4. В дальнейшем «розеточная» линейка продолжила расти: в марте 2022 года немецкий производитель полностью рассекретил однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. В скором времени семейство вэнов ждёт «горячее» пополнение.

На фото: Volkswagen ID. Buzz

Ожидается, что Volkswagen представит «заряженную» версию ID. Buzz с прибавкой GTX позже в текущем году. Как сообщает британский Autocar, об этом в ходе мероприятия «Car of the Year 2023» рассказал глава отдела исследований и разработок VW Кай Грюниц. По его словам, такие фургоны и минивэны получат изменения в интерьере, новые цветовые варианты окраса кузова, а также некие «дополнительные функции» (рассказывать подробнее представитель концерна не стал).

Кроме того он рассказал о том, что Volkswagen ID. Buzz GTX будет полноприводным: такая версия получит двухмоторную силовую установку, совокупная отдача которой составит 340 л.с. Подобная система также, вероятно, будет у электрического седана Volkswagen ID.7, который в начале текущего месяца был частично рассекречен в ходе выставки потребительской электроники CES.

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz

По данным издания, Кай Грюниц также намекнул на то, что у ID. Buzz будет и другая полноприводная версия – попроще и без прибавки GTX к названию. Напомним, у актуальных минивэна и фургона пока только один вариант «начинки»: единственный 204-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 82 кВт*ч (потребителю доступны 77 кВт*ч). Дальнобойность на одной зарядке составляет 400 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Помимо этого, представитель VW отметил, что в дальнейшем семейство модели планируется расширить за счёт нескольких вариантов: одним из них станет длиннобазный ID. Buzz. Он, по плану, должен появиться летом 2023 года. Такая модификация окажется на 25 см длиннее по сравнению со стандартным электрическим минивэном. У него будет три ряда и семь посадочных мест, причём подразумевается наличие «капитанских кресел», которые поворачиваются к пассажирам, сидящим сзади.

Ещё одной «обновкой» семейства ID. Buzz обещает стать кемпер California. Пока что продолжается работа над соответствующим концептом. Скорее всего, серийный вариант автодома на базе этого «зелёного» вэна Volkswagen будет представлен не раньше 2025 года.

Как рассказали в Volkswagen, клиенты уже оформили около 26 600 заказов на ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. За 2022-й с конвейера завода компании в Ганновере сошло 10 800 экземпляров, из них примерно шесть тысяч вэнов уже были переданы покупателям. Ранее предполагалось, что VW может выпустить и пикап на основе ID. Buzz, однако официальных подтверждений этому пока не было.

минивэн фургон авторынок электромобиль новинки Volkswagen Volkswagen ID.Buzz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Стабилизатор поперечной устойчивости: как он устроен, как правильно работает и может ли сломаться Даже прожженные бойцы гаражных и интернетных дискуссионных баталий зачастую впадают в ступор при вопросах о стабилизаторе поперечной устойчивости. Так ли однозначна роль этого элемента в авт... 419 0 3 12.01.2023
Статьи / Практика Всё дело в сантиметрах: как ездить по заснеженному зимнему двору Почему именно по двору, спросите вы? Потому что чаще всего неопытные водители зимой застревают как раз во дворе, а не на расчищенной дороге. И повредить свою машину им тоже проще во дворе. П... 1811 16 1 09.01.2023
Статьи / Интересно Быстрее, чем кажутся: 15 лучших слиперов 2023 года Мы подробно рассказывали о том, что такое слиперы – это неприметные внешне автомобили, которые на самом деле могут дать фору многим в светофорных гонках. А представленное недавно пятое поко... 3162 1 1 03.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21475 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 17055 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10164 20 4 15.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings