Volkswagen приоткрыл внешность Transporter нового поколения: фургон стал похож на ID. Buzz

В продаже новый коммерческий автомобиль немецкой марки появится только в начале следующего года, однако дилеры VW в Германии уже принимают на него предварительные заказы.

Марка Volkswagen продолжает постепенно рассекречивать семейство фургонов Transporter нового поколения. Сейчас производитель уже показал дизайн интерьера, рассказал о моторной линейке и обнародовал стартовую цену. Пока что не представлен только экстерьер будущей новинки, хотя компания уже демонстрировала прототип модели, скрытый за маскировочной плёнкой.

Напомним, разработкой нового Transporter занималась американская компания Ford. Этот проект стал финальной фазой сотрудничества между двумя производителями в рамках альянса, который был заключён ещё в 2020 году. Ближайшим родственником новинки является дебютировавший в прошлом году однотонный фургон Ford Transit Custom.



Тизер нового Volkswagen Transporter 1 / 2 Тизер нового Volkswagen Transporter 2 / 2

Официальную презентацию придётся ещё подождать, а пока что компания решила подогреть интерес поклонников с помощью тизера будущей новинки. Судя по нему, у нового Volkswagen Transporter в экстерьере будут заметны некоторые черты Multivan, а также электрического вэна ID. Buzz. Судя по тизеру, схожим образом оформлена головная оптика, а также решётка радиатора у Транспортера напоминает по форме заглушку у полностью «зелёной» модели. Модели предложат 16-, 17- и 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна.

В салоне новинки VW можно увидеть круглый руль, как у Volkswagen T6.1, 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы (как у «донора» от Ford), а также виртуальный щиток приборов диагональю 12 дюймов с собственной графикой. Ещё у будущего Transporter слегка изменена форма передней панели.



На фото: прототип нового Volkswagen Transporter

Как мы сообщали ранее, новый фургон стал крупнее и вместительнее по сравнению с предшественником. У стандартной версии длина подросла на 146 мм (до 5050 мм), а расстояние между осями – на 97 мм (до 3100 мм), ширина увеличилась на 128 мм (до 2032 мм). Крыша – либо стандартная, либо высокая, при этом второй вариант доступен в сочетании со стандартной колёсной базой.



У Volkswagen Transporter следующей генерации максимальный полезный объём фургона со стандартной колёсной базой и высокой крышей составляет 5,8 кубометра, максимальная грузоподъёмность в сочетании с дизельным двигателем равна 1,3 тонны, максимальная динамическая нагрузка на крышу – 170 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа – 2,8 тонны. В свою очередь у удлинённой версии нового Транспортёра расстояние между осями составляет 3500 мм, длина – 5450 мм. У него максимальная грузовая вместимость равна 9 кубометрам.



На фото: салон нового Volkswagen Transporter

Новый Transporter разделил технику с «близнецом». В гамме числятся дизельные моторы, plug-in гибридные и полностью электрические силовые установки. В первом случае речь идёт о 2,0-литровом двигателе EcoBlue, отдача которого равна 110, 150 или 170 л.с.. В пару предлагаются шестискоростная механическая коробка передач или восьмиступенчатый автомат.



В основе plug-in гибридной установки лежит работающий по циклу Аткинсона бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором. В состав системы входит батарея ёмкостью 16,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 11,8 кВт*ч). Совокупная отдача равна 233 л.с., а запас хода при движении на электротяге составляет около 50 км (при расчёте по циклу WLTP). У «зелёных» модификаций электромотор находится на задней оси, мощность – 116, 136, 218 или 286 л.с. Предложена пара батарей на выбор – ёмкостью 54 или 84 кВт*ч.



Выход новинки в продажу в Европе запланирован на первый квартал 2025 года. Однако уже сейчас дилеры Volkswagen на старосветском рынке начали собирать предварительные заказы на следующий Transporter. Стартовая цена равна 36 780 евро (эквивалентно примерно 3,56 млн рублей по текущему курсу).