Гибридные авто ×
  • Новый VW Transporter: раскрыты дизайн интерьера, линейка двигателей и начальная цена

Новый VW Transporter: раскрыты дизайн интерьера, линейка двигателей и начальная цена

13.12.2023 29 0 0

Компания Volkswagen сильно заранее готовится к выходу на рынок семейства однотонных фургонов Transporter нового поколения, разработкой которого, как известно, занималась компания Ford. В продаже новый VW Transporter появится только в 2025 году, но уже завтра в Германии на него можно будет оформить предварительный заказ.

Transporter нового поколения — финальная фаза сотрудничества между Volkswagen и Ford в рамках заключённого в 2020 году альянса. Любопытно, что пресс-служба Volkswagen Nutzfahrzeuge (коммерческие автомобили), рассказывая о новом Транспортёре, ни разу не упоминает альянс с Фордом, а лишь сообщает, что новая модель придёт на смену Transporter 6.1 и Caravelle 6.1.

Заводского индекса у нового Транспортёра пока нет, потому что индекс Т7 уже занят минивэном собственной разработки на платформе MQB. В свою очередь коммерческий Transporter нового поколения — это клон дебютировавшего в прошлом году однотонного фургона Ford Transit Custom и его пассажирской версии Tourneo Custom. Cобственно, новый VW Caravelle — это и есть перелицованный Ford Tourneo Custom, а чтобы не было путаницы, имя Caravelle в привязке к Volkswagen Т7 решено не использовать, ему отошло имя Multivan.

Внешность нового Транспортёра пока полностью не рассекречена: на официальных снимках фургон оклеен камуфляжной плёнкой, зато уже можно полюбоваться салоном, потому что здесь прятать, по сути, нечего, все ключевые компоновочные решения и 13-дюймовый экран мультимедийной системы позаимствованы у Форда, но у Фольксвагена собственный круглый руль (такой же, как у VW T6.1), собственная графика 12-дюймового приборного экрана и слегка изменённая форма передней панели.

По сравнению с предшественником поколения Т6.1 новый Transporter стал крупнее и вместительнее: габаритная длина стандартного фургона увеличилась на 146 мм до 5050 мм, колёсная база — на 97 мм до 3100 мм, ширина — на 128 мм до 2032 мм. Крыша может быть стандартной либо высокой, причём высокую крышу можно получить в сочетании со стандартной колёсной базой. Максимальный полезный объём фургона со стандартной колёсной базой и высокой крышей — 5,8 кубометра, максимальная грузоподъёмность в сочетании с дизельным двигателем — 1,3 т, максимальная динамическая нагрузка на крышу — 170 кг, максимальная масса буксируемого прицепа — 2,8 т.

Удлинённая версия нового Транспортёра имеет колёсную базу 3500 мм и габаритную длину 5450 мм, его максимальная грузовая вместимость — 9 кубометров. Кузов может быть грузопассажирским с частичным остеклением и продольно-поперечной Г-образной перегородкой внутри. Шасси с кабиной для разного рода надстроек тоже будут. «Оптика» у нового Транспортёра полностью светодиодная, выбор электронных ассистентов водителя будет как никогда широким.

Как и исходный Ford Transit/Tourneo Custom, новый VW Transporter, будет предлагаться с дизельными, plug-in гибридной (бензоэлектрической) и полностью электрическими силовыми установками.

Дизельные версии — переднеприводные, они оснащены 2,0-литровым фордовским мотором EcoBlue мощностью 110, 150 либо 170 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый «автомат», для 150-сильной версии доступен полный привод 4Motion с муфтой отбора мощности на заднюю ось.

Plug-in гибридная версия — переднеприводная, она сделана на базе работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и электромеханического вариатора, максимальная совокупная мощность силовой установки — 233 л.с., запас хода на электротяге с полностью заряженной батареей номинальной ёмкостью 16,5 кВт·ч (из них потребителю доступны 11,8 кВт·ч) — около 50 км по циклу WLTP.

У электрических версий электромотор расположен на задней оси и привод соответственно задний. Мощность электромотора — 116, 136, 218 либо 286 л.с., номинальная ёмкость батареи — 54 либо 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не обнародован.

Завтра новый VW Transporter будет доступен для предзаказа только в Германии и только в дизельными моторами, базовый 110-сильный фургон оценён в 36 780 евро, но такая цена продержится всего несколько месяцев, затем будет подорожание.

микроавтобус фургон коммерческий транспорт электромобиль новинки гибридные авто Volkswagen Volkswagen Caravelle Volkswagen Transporter

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интервью Игорь Новокшонов, AGR Automotive Group: «Avatr 11 предлагает новый опыт взаимодействия с автомобилем» Тренд на премиальные электромобили набирает популярность, эти автомобили на дорогах уже невозможно не заметить. AGR Automotive Group – единственная на рынке компания, реализующая комплексную... 152 1 4 13.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Дым, канистра, фильтр: как понять при осмотре машины, что её мотор ест масло Покупка автомобиля сегодня – дело очень дорогое и чрезвычайно хлопотное. Оно и понятно: цены у нас сейчас ненормальные, с хорошими машинами владельцы расставаться нынче не спешат, а вот от п... 249 1 2 13.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Chery Tiggo 7 PRO MAX: так ли он хорош и на что придётся потратиться Chery – одна из немногих компаний из Поднебесной, автомобили которой были хорошо известны ещё до того, как наш рынок наполнился продукцией десятков ранее не слишком знакомых нам китайских пр... 11075 6 0 11.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26624 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21963 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20874 10 0 08.08.2023
Change privacy settings