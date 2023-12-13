Новый VW Transporter: раскрыты дизайн интерьера, линейка двигателей и начальная цена

Компания Volkswagen сильно заранее готовится к выходу на рынок семейства однотонных фургонов Transporter нового поколения, разработкой которого, как известно, занималась компания Ford. В продаже новый VW Transporter появится только в 2025 году, но уже завтра в Германии на него можно будет оформить предварительный заказ.

Transporter нового поколения — финальная фаза сотрудничества между Volkswagen и Ford в рамках заключённого в 2020 году альянса. Любопытно, что пресс-служба Volkswagen Nutzfahrzeuge (коммерческие автомобили), рассказывая о новом Транспортёре, ни разу не упоминает альянс с Фордом, а лишь сообщает, что новая модель придёт на смену Transporter 6.1 и Caravelle 6.1.

Заводского индекса у нового Транспортёра пока нет, потому что индекс Т7 уже занят минивэном собственной разработки на платформе MQB. В свою очередь коммерческий Transporter нового поколения — это клон дебютировавшего в прошлом году однотонного фургона Ford Transit Custom и его пассажирской версии Tourneo Custom. Cобственно, новый VW Caravelle — это и есть перелицованный Ford Tourneo Custom, а чтобы не было путаницы, имя Caravelle в привязке к Volkswagen Т7 решено не использовать, ему отошло имя Multivan.

Внешность нового Транспортёра пока полностью не рассекречена: на официальных снимках фургон оклеен камуфляжной плёнкой, зато уже можно полюбоваться салоном, потому что здесь прятать, по сути, нечего, все ключевые компоновочные решения и 13-дюймовый экран мультимедийной системы позаимствованы у Форда, но у Фольксвагена собственный круглый руль (такой же, как у VW T6.1), собственная графика 12-дюймового приборного экрана и слегка изменённая форма передней панели.



По сравнению с предшественником поколения Т6.1 новый Transporter стал крупнее и вместительнее: габаритная длина стандартного фургона увеличилась на 146 мм до 5050 мм, колёсная база — на 97 мм до 3100 мм, ширина — на 128 мм до 2032 мм. Крыша может быть стандартной либо высокой, причём высокую крышу можно получить в сочетании со стандартной колёсной базой. Максимальный полезный объём фургона со стандартной колёсной базой и высокой крышей — 5,8 кубометра, максимальная грузоподъёмность в сочетании с дизельным двигателем — 1,3 т, максимальная динамическая нагрузка на крышу — 170 кг, максимальная масса буксируемого прицепа — 2,8 т.



Удлинённая версия нового Транспортёра имеет колёсную базу 3500 мм и габаритную длину 5450 мм, его максимальная грузовая вместимость — 9 кубометров. Кузов может быть грузопассажирским с частичным остеклением и продольно-поперечной Г-образной перегородкой внутри. Шасси с кабиной для разного рода надстроек тоже будут. «Оптика» у нового Транспортёра полностью светодиодная, выбор электронных ассистентов водителя будет как никогда широким.



Как и исходный Ford Transit/Tourneo Custom, новый VW Transporter, будет предлагаться с дизельными, plug-in гибридной (бензоэлектрической) и полностью электрическими силовыми установками.

Дизельные версии — переднеприводные, они оснащены 2,0-литровым фордовским мотором EcoBlue мощностью 110, 150 либо 170 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый «автомат», для 150-сильной версии доступен полный привод 4Motion с муфтой отбора мощности на заднюю ось.

Plug-in гибридная версия — переднеприводная, она сделана на базе работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и электромеханического вариатора, максимальная совокупная мощность силовой установки — 233 л.с., запас хода на электротяге с полностью заряженной батареей номинальной ёмкостью 16,5 кВт·ч (из них потребителю доступны 11,8 кВт·ч) — около 50 км по циклу WLTP.

У электрических версий электромотор расположен на задней оси и привод соответственно задний. Мощность электромотора — 116, 136, 218 либо 286 л.с., номинальная ёмкость батареи — 54 либо 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не обнародован.

Завтра новый VW Transporter будет доступен для предзаказа только в Германии и только в дизельными моторами, базовый 110-сильный фургон оценён в 36 780 евро, но такая цена продержится всего несколько месяцев, затем будет подорожание.

