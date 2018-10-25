Вот это «Газель»! Представлены спецверсии рамного внедорожника Nissan Patrol Y61

Вот это «Газель»! Представлены спецверсии рамного внедорожника Nissan Patrol Y61

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Легендарный Patrol Y61 живёт и здравствует! Средневосточное подразделение Nissan Middle East в связи с ростом спроса на классический внедорожник в регионе подготовило для него три новые спецверсии – Falcon, Gazelle и Gazelle-X.

В России о «Патруле» поколения Y61 остались одни воспоминания, да и его наследник с заводским индексом Y62 бесславно покинул наш рынок в прошлом году. Тем временем в странах Среднего Востока, в частности в ОАЭ, до сих пор продаются обе модели, причем, по данным производителя, спрос на классический Patrol Y61 в регионе всё время растёт: в первом полугодии этого года дилеры продали на 30% больше «Патрулей», чем за первые шесть месяцев 2017-го, а рост продаж за период с 2012 по 2017 год составил 152%! Местным клиентам нравится архаичный по современным меркам, но надежный и вместительный внедорожник, и в чести именно оффорудные версии со всевозможным дополнительным оборудованием. В прошлом году Nissan представил в средневосточном регионе Patrol Super Safari с особой отделкой и встроенной лебёдкой, а теперь сразу три новые модификации – Falcon, Gazelle и Gazelle-X.

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Nissan Patrol Falcon
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Nissan Patrol Falcon

Nissan Patrol Falcon (в переводе на русский – «сокол») технически идентичен версии Super Safari, но вместо лебёдки у него спереди металлическая защита со встроенной светодиодной «люстрой». К особенностям этой версии также относятся серебристая защита двигателя, неокрашенные колесные арки и спойлер на крыше, хромированные насадка на выхлопную турбу и держатель для канистры, чехол с изображением сокола для запасного колеса, кожаный салон, встроенный холодильник, кондиционер для второго ряда сидений.

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Nissan Patrol Gazelle
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Nissan Patrol Gazelle

Версия Gazelle имеет более серьезные доработки: увеличенный на 51 мм дорожный просвет, новые пружины и амортизаторы с внешними резервуарами, расширенные колёсные арки, оригинальный передний бампер с увеличивающим угол въезда скосом, встроенная лебёдка с тяговым усилием 4300 кг, шноркель, 17-дюймовые литые диски бронзового цвета с логотипом газели на ступицах, крупная надпись Gazelle на капоте, кресла с тиснёной кожей и логотипами газели, тиснёная кожа в отделке дверных карт.

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Nissan Patrol Gazelle-X
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Nissan Patrol Gazelle-X

Gazelle-X – наиболее экстремальный вариант: металлические бамперы (передний – с навесными светодиодными фарами, задний – с мощными буксирными крюками), увеличенный на 102 мм дорожный просвет, увеличенные передаточные числа в главных парах, новая выпускная система, экспедиционный багажник на крыше со встроенной светодиодной «люстрой», трехцветная кожаная отделка салона, металлическая сетчатая перегородка между салоном и багажником, ящик со снаряжением, позволяющим вытащить застрявшую машину.

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Nissan Patrol Gazelle, Falcon и Gazelle-X
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Nissan Patrol Gazelle, Falcon и Gazelle-X
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Nissan Patrol Super Safari
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Nissan Patrol Super Safari

Двигатель на все «Патрули» один – 4,8-литровая рядная бензиновая «шестерка» (284 л.с., 452 Нм), которой в пару положенная 5-ступенчатая МКП либо 5-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Розничные цены на новинки пока не объявлены, но ясно, что будет дорого, ведь даже базовый Patrol Safari стоит и ОАЭ от 152 250 дирхам – это 2,72 млн рублей в переводе по текущему курсу. Для местных автолюбителей, впрочем, цена большого значения не имеет – недостатка в деньгах они не испытывают. Российским же любителями классической оффроудной техники остаётся только завидовать арабам, и, коль возникнет такое желание, искать подходящий Patrol Y61 на вторичном рынке. О достоинствах и недостатках этого внедорожника можно узнать из большого материала, подготовленного нашим экспертом.

Теги: За рубежом , Новинки , внедорожник , внедорожники , ниссан , новая версия , новая модификация , рамные внедорожники , рамный внедорожник , Nissan , Patrol
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