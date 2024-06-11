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  • Вторая модель совместного бренда Huawei и Chery: новое имя и фото без камуфляжа

Вторая модель совместного бренда Huawei и Chery: новое имя и фото без камуфляжа

11.06.2024 139 0 0

В прошлом году китайский IT-гигант Huawei и компания Chery запустили совместный автомобильный бренд Luxeed, его первой моделью стал электоседан S7, а второй будет купеобразный кроссовер R7, в продаже он появится в третьем квартале текущего года.

О второй модели бренда Luxeed мы уже рассказывали на прошлой неделе, тогда мы с подачи китайских СМИ называли её Luxeed S9, но реальное имя, как мы и ожидали, оказалось иным — R7 вместо S9, потому что индекс S9 уже зарезервирован за дебютной моделью другого дочернего бренда Huawei — Stelato.

Напомним, что компания Huawei активно занимается автобизнесом с начала текущего десятилетия — это часть её большой диверсификационной стратегии, направленной на сохранение устойчивости под санкциями со стороны США и создание новых точек роста. В отличие от компании Xiaomi, вышедшей в марте на авторынок под собственным брендом, Huawei придерживается мультибрендового подхода и сотрудничает сразу с несколькими крупными автопроизводителями: в 2021 году Huawei совместно с Seres запустила марку AITO, в прошлом году появилась созданная совместно с Chery марка Luxeed, а на прошедшем в апреле Пекинском автосалоне состоялась премьера марки Stelato — это совместное детище Huawei и BAIC.

Huawei, кроме того, сотрудничает с другими автопроизводителями (например, с Avatr) как поставщик комплектующих, программного обеспечения и оператор различных интернет-сервисов, но AITO, Luxeed и Stelato стоят особняком — их работу курирует созданная Huawei в прошлом году дочерняя структура HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), через её сайт hima.auto в Китае можно купить/забронировать модели всех трёх брендов. Скоро в составе HIMA появится ещё один бренд, его Huawei запустит совместно с JAC, первая модель этого бренда выйдет на рынок в 2025 году.

Новинки AITO, Luxeed, Stelato и пока засекреченного совместного бренда Huawei и JAC имеют общий стиль, но разную технику, привязанную к конкретному партнёру-производителю. Luxeed R7, скорее всего, построен на той же модульной платформе E0X, что и седан Luxeed S7. Платформа E0X разработана компанией Chery для электромобилей и plug-in гибридов, она имеет 800-вольтовую либо 400-вольтовую электрическую архитектуру в зависимости от конкретной модели и модификации. Платформа E0X не является эксклюзивной в привязке к бренду также Luxeed, её также получили модели принадлежащего Chery нового бренда Exlantix, который скоро выйдет на российский рынок.

По предварительным данным, габаритная длина Luxeed R7 составляет 4956 мм, ширина —1981 мм, высота — 1634 мм, колёсная база — 2950 мм. Если седан Luxeed S7 предлагается пока только как электромобиль с одно- и двухмоторными силовыми установками на выбор, то Luxeed R7, по слухам, будет предложен также как подключаемый range extender гибрид c ДВС, который работает как генератор и не связан механически с колёсами. Стоить Luxeed R7 будет в диапазоне от 300 000 до 400 000 юаней (от 3,67 млн рублей до 4,89 млн рублей в переводе по текущему курсу). Более точная и подробная информация о Luxeed R7 появится в ближайшие месяцы.

В России ни один из брендов HIMA пока официально не представлен, но под брендом Seres у нас с недавних пор продаются кроссоверы AITO.

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