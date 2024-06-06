Luxeed S9: засвечена вторая модель совместного бренда Huawei и Chery

Первой моделью Luxeed стал дебютировавший в прошлом году электоседан S7 , а второй будет купеобразный кроссовер S9, его продажи начнутся во второй половине текущего года.

Китайская компания Huawei, прославившаяся своей бытовой электроникой, активно занялась автобизнесом в начале текущего десятилетия — это часть её большой диверсификационной стратегии, направленной на сохранение устойчивости под санкциями со стороны США и создание новых точек роста. В отличие от компании Xiaomi, вышедшей в марте на авторынок под собственным брендом, Huawei придерживается мультибрендового подхода и сотрудничает сразу с несколькими крупными автопроизводителями: в 2021 году Huawei совместно с Seres запустила марку AITO, в прошлом году появилась созданная совместно с Chery марка Luxeed, а на прошедшем в апреле Пекинском автосалоне состоялась премьера марки Stelato — это совместное детище Huawei и BAIC.

Huawei, кроме того, сотрудничает с другими автопроизводителями (например, с Avatr) как поставщик комплектующих, программного обеспечения и оператор различных интернет-сервисов, но AITO, Luxeed и Stelato стоят особняком — их работу курирует созданная Huawei в прошлом году дочерняя структура HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), через её сайт hima.auto в Китае можно купить/забронировать модели всех трёх брендов.

Бренд AITO сейчас находится на подъёме, его продажи в Китае в январе-апреле этого года, по данным CAAM, составили 107 520 машин (+665,2% по сравнению с АППГ). Неплохо стартовал Luxeed, реализовав за тот же период 9607 машин, ну а бренд Stelato на рынок пока не вышел.

Сегодня опубликованы официальные фотографии второй модели Luxeed в камуфляжной окраске. Китайские СМИ сообщают, что она будет называться Luxeed S9, но есть некоторые сомнения, потому что дебютная модель Stelato тоже называется S9 — на одном сайте два одинаковых названия будут выглядеть странно, так что на пути к полноценной премьере Luxeed S9, возможно, переименуют, а пока будем называть его так. Очевидное стилистическое сходство моделей AITO, Luxeed и Stelato никого как раз не смущает — на одном сайте они смотрятся вполне органично.



Luxeed S9 — это довольно крупный (точные размеры пока не раскрыты) купеобразный кроссовер, построенный на той же модульной платформе E0X, что и седан Luxeed S7. Платформа эта разработана компанией Chery, она предназначена для электромобилей и plug-in гибридов и имеет 800-вольтовую либо 400-вольтовую электрическую архитектуру в зависимости от конкретной модели и модификации. Платформу E0X также получили модели принадлежащего Chery нового бренда Exlantix, который скоро выйдет на российский рынок.

Ожидается, что Luxeed S9 дебютирует как чистый электромобиль и получит такие же силовые установки, как родственный седан Luxeed S7, который бывает одномоторным заднеприводным (292 л.с.) и двухмоторным полноприводным (совокупная мощность — 496 л.с.). Ёмкость батареи у седана — 82 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 585 до 855 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. Салон кроссовера пока не рассекречен, но в Сети уже мелькали его шпионские снимки — там всё примерно то же самое, что у седана: сплюснутый руль, минималистичный декор и два экрана на передней панели.



Ориентировочный диапазон цен на Luxeed S9 — от 300 000 до 400 000 юаней (от 3,67 млн рублей до 4,89 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как седан Luxeed S7 сейчас стоит от 249 800 до 349 800 юаней (от 3,06 млн рублей до 4,28 млн рублей).

Добавим, что кроссоверы AITO с недавних пор официально продаются в России, но под брендом Seres.

