Делайте ваши ставки: продажи новых машин и цены в сентябре 2017 года
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Делайте ваши ставки: продажи новых машин и цены в сентябре 2017 года

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Сентябрь стал еще одной прочной ступенью лестницы, по которой первичный автомобильный рынок России вполне уверенно взбирается вверх. Показатели настолько многообещающие, что в АЕБ пересмотрели свой прогноз на 2017 год в сторону увеличения сразу на 10,8% к прошлому, до 1,58 миллиона машин. Цифра вполне достижимая – ну а если у вас альтернативное мнение, то сейчас, за три месяца до конца года, самое время делать ваши ставки.

Статистика благоволит позитивному мышлению: мало того, что продажи растут седьмой месяц подряд, так еще и цифры прироста перестали быть гомеопатическими: в сентябре это +17,9% к АППГ (аналогичному периоду предыдущего года) и +22,5 тысячи машин в штучном выражении. Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, отметил и еще один интересный нюанс: по его словам, «по сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17,7% и в абсолютных цифрах (410 тыс. автомобилей) достигли показателей того же квартала 2 года назад».

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Полгода хорошая погода: продажи новых машин и цены в августе 2017 года

Статистика продаж, подготовленная АЕБ, говорит нам, что в августе 2017 года продажи выросли на 16,7%. Это чуть меньше, чем в июле, когда цифра составила 18,6%, однако эти цифры обманчивы и не постоянны: куда важнее...

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И пусть 2 года назад – это не сытый 2013-й или ажиотажный 2014-й, а уже вполне убыточный 2015-й, но это все равно рост. Еще одно маленькое наблюдение: в сентябре 2015-го прогноз АЕБ на итоги года составил 1,57 миллиона машин – то есть, практически столько же, сколько обозначено на этот. В общем, движение в стиле «раньше было лучше» продолжается, а спустя три месяца можно будет делать окончательные выводы. Сейчас же стоит посмотреть, кто тянет рынок вверх, а чья статистика не так положительна.

Премиум-сегмент

В сегменте дорогих автомобилей и малых объемов все стабильно: продажи не рекордные, но и не плохие. Умеренный прирост у одних компенсируется столь же умеренным «недобором» у других, позволяя говорить, что все вполне хорошо.

Традиционно лидирующий в сегменте Mercedes-Benz реализовал свои привычные «три с хвостиком»: 3 345 машин оставили статистику на уровне прошлого года, когда их было реализовано 3 375, или на 1% больше. А вот для Audi, к примеру, схожий результат означает небольшое улучшение ситуации – в предыдущие месяцы продажи были пониже, чем в 2016-м, а в сентябре этот показатель почти сравнялся, составив -3% с 1 559 машинами. Третий участник «немецкой тройки» же, напротив, отметился небольшим приростом: BMW закончила сентябрь с показателями в 2 602 авто и +16% к АППГ. Еще один немецкий бренд, Porsche, несмотря на быстроту, немного «не догнал» самого себя: 333 проданных спорткара против 403 и -17% в годовой динамике.

На фото: Mercedes-Benz CLS-Klasse '2010–н.в.

На фото: Mercedes-Benz CLS-Klasse ‘2010–н.в.

Японский премиум тоже набирает обороты: Lexus закончил месяц с +4%, обеспеченными 2 394 проданными машинами – кстати, в динамике текущего года это даже более ощутимый прирост. Сограждане из Infiniti нашли 462 новых клиента – это +14% к прошлому сентябрю и тоже положительно на фоне нынешних годовых цифр.

Шведы в сентябре даже обошли по продажам англичан – речь о Volvo с 709 реализованными автомобилями и 0% в сравнительной графе и Land Rover с 707 внедорожниками и -12%. Еще один английский бренд, Jaguar, тоже не продемонстрировал такого привычного ранее роста: 196 машин против 211 и -7%. Зато Cadillac вновь качнул маятник своих продаж в положительную сторону: если в сентябре 2016-го американскими машинами обзавелись 87 человек, то теперь – на 60% больше, 139.

На фото: Volvo V90 '2016–н.в.

На фото: Volvo V90 ‘2016–н.в.

Genesis обещает нам «рваные» цифры сравнений в будущем году: продажи у молодого корейского бренда то выходят за сотню-полторы штук в месяц, то опускаются на «плато» в 40-50. В сентябре получилось что-то среднее: 101 реализованный седан.

На фото: Genesis G80 '2016–н.в.

На фото: Genesis G80 ‘2016–н.в.

Примерно то же самое частенько бывает и у smart, который всегда завершает наш обзор сегмента. Вот и сейчас сентябрьские результаты стали втрое лучше, чем год назад: 140 машинок против 45 и +211% в динамике.

Средний сегмент

Здесь, как обычно, выше и продажи, и их влияние на итоговую статистику – особенно учитывая, что некоторые «разогнались» к концу года и показывают самые высокие для себя результаты с начала 2017-го.

Впрочем, некоторые – не значит все. Например, традиционно лидирующая в условном сегменте Toyota второй месяц подряд не поспевает за своими успехами прошлого года: несмотря на 7 599 реализованных машин, динамика составила -10%. Наступающий на пятки Nissan продал на тысячу меньше, 6 650 автомобилей, но это на 1% больше, чем в прошлом сентябре.

На фото: Toyota Camry '2011–н.в.

На фото: Toyota Camry ‘2011–н.в.

Skoda, обычно демонстрирующая результаты на уровне прошлогодних, в этот раз нарастила целых 20%, войдя в число тех, кто «сам себе рекордсмен», с 5 790 автомобилями против 4 819. Идущий следом Ford, нашедший хозяев для 4 663 автомобилей, что на 33% больше прошлогодних 3 515, и вовсе «отпраздновал» лучший месяц за последние два года.

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Свои поводы для радости есть и в Mitsubishi: прирост к прошлому сентябрю составил 65%, и не в последнюю очередь благодаря 2 378 проданным внедорожникам. А тут еще и ASX в продажу вернулся, и об удешевлении Pajero Sport на добрые двести тысяч недавно объявили…

А вот прирост в 37% для Chevrolet остался, скорее, номинальным: 2 584 «Нивы с небольшими примесями» – не рекордный показатель. Mazda смогла нарастить продажи до уровня прошлого года: 2 509 автомобилей и 1% прибыли. У Subaru близкий сравнительный результат: -3% и 546 полноприводников против 563.

Пара «французов» и пара «японцев» увеличили объемы не формально, а физически, пусть в штучном выражении цифры и не очень велики. Так, Suzuki закончила месяц с 419 кроссоверами против 248 и +69%, Peugeot – с 408 авто против 302 и +35%, а Citroen – с 307 против 243 и +26%. И даже Honda отметилась в сентябре приростом на 64% с 217 машинами против 132.

На дне таблицы во всех смыслах остается SsangYong, о котором мы пока пишем больше, чем он продает. В сентябре, к примеру, это 1 автомобиль, который обозначил падение на 89% относительно прошлогодних 9 – настоящая трагикомедия для бренда, продававшего в лучшие годы более двух тысяч машин в месяц.

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Бюджетный сегмент

При взгляде на объемы продаж у лидеров этого условного сегмента и их динамику становится окончательно ясно, за счет чего растут итоговые месячные цифры. Как тут не расти рынку, если, к примеру, все 5 лидирующих в «абсолютном зачете» брендов поставили в сентябре «годовой рекорд продаж»?

Бессменно и безапелляционно лидирующая Lada неуклонно стремится к отметке в 30 тысяч машин – а пока это «всего» 28 263, что на 24% больше, чем в прошлом году. Идущая следом Kia, для сравнения, реализовала больше, чем Lada в январе этого года – 18 797 автомобилей, показав прирост в 40%. Hyundai – на третьей строке с 15 899 авто и +12% к результатам АППГ.

На фото: Hyundai Solaris

На фото: Hyundai Solaris

Идущая на четвертой строке Renault записала в актив 12 739 машин и +22% в сравнительной динамике. Ну а Volkswagen, замыкающий эту «великолепную пятерку», преодолел отметку в 8 тысяч штук, продав 8 057 машин и отметившись 15% прироста.

На фото: Volkswagen Polo Sedan

На фото: Volkswagen Polo Sedan

Хорошо дела идут и у других. Например, «Lada-based» модели от Datsun разошлись тиражом в 2 554 штуки, что хорошо само по себе, а на фоне прошлогодних 1 512 дало +69% прироста. На процентный показатель Ravon глядишь с трепетом: +445%, как-никак… Но если говорить и считать серьезно, то продажи медленно, но растут, и понемногу начинают напоминать таковые у Daewoo в приличные времена.

Ульяновские внедорожники преодолели планку в 4 тысячи экземпляров, но даже этих 4 020 машин оказалось недостаточно, чтобы превзойти прошлогодний результат в 4 220 штук. Надо сказать, что кроме них отрицательную динамику относительно АППГ показали только китайские бренды – и таких, как ни странно, оказалось немало.

Мы уже говорили о «маятнике продаж» применительно к Cadillac – но тут он оказался более глобальным: китайские бренды, которые обычно демонстрировали небольшой, но прирост на фоне рынка, теперь группой ушли в минус. Только минус этот не всегда получается из-за реального снижения продаж – к примеру, у Lifan они продолжают подрастать, достигнув уровня в 1 423 штуки, но это на 13% ниже, чем 1 629 годом ранее. Впрочем, у Geely все последовательно: и продажи не радуют стабильностью, и сравнительные результаты падают. В сентябре это 179 автомобилей и -25% относительно АППГ. Отрицательная динамика и у DongFeng (87 машин против 124 и -30%), и у Brilliance (12 против 34 и -65%), и у BAW (6 против 13 и -54%).

На фото: Lifan Murman

На фото: Lifan Murman

Однако не все китайские бренды «отрицательные»: Chery, к примеру, демонстрирует рост на 35% до 504 автомобилей, Changan отметился 111 машинами и +73%, Zotye – 91 авто и +122%, а «несравненный» Haval просто имеет вполне стабильные ежемесячные объемы.

На фото: Chery Tiggo 5

На фото: Chery Tiggo 5

Что мы приобрели

Сентябрь выдался «теплым» с точки зрения новинок, которых было несколько. Первым «дебютантом» стал кроссовер от компании LifanMyway. Он должен заинтересовать потенциальных покупателей сочетанием актуальных характеристик: семиместной конфигурацией салона, хорошим оснащением и конкурентной ценой. С точки зрения оснащения все просто: автомобиль предлагается в единственной комплектации с исчерпывающим названием Luxury, которая стоит 799 900 рублей, а в следующем году к ней добавится исполнение с автоматической коробкой передач и люком. Пока же доступная КПП одна – так же, как и двигатель: 1,8-литровый мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой. Нет выбора и с точки зрения типа привода: версий 4x4 нет и не будет, доступна только заднеприводная версия. Однако в недавнем интервью президент Lifan Group Му Ган рассказал нам, что компанией ведется работа и над новыми перспективными автомобилями с полным приводом.

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Вторая новинка сентября носит хорошо знакомое нам имя – Hyundai Sonata. После четырехлетнего перерыва оно вновь должно вернуться на уста покупателей в автосалонах – а за всеми подробностями об автомобиле можно обратиться к нашему свежему тест-драйву. Здесь же мы лишь упомянем, что вернувшаяся к нам Sonata предлагается с двумя моторами на 2 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 л.с. соответственно, а пару обоим агрегатам составляет шестиступенчатая АКПП. Базовое исполнение Primary обойдется покупателям в 1 245 000 рублей, а за топовую версию Business нужно заплатить 1 695 000.

Что мы потеряли

Сентябрь, как и август, «пощадил» ассортимент первичного рынка: ни одна из имеющихся моделей не покинула рынок. И на фоне стабильного роста продаж это уже выглядит вполне закономерно – посмотрим, уйдет ли кто-то до конца года.

Теги: Финвопрос , продажи автомобилей , продажи машин , продажи новых автомобилей
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