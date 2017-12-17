Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы
Автор: Фото: Фотографии из архива МЗКТ и автора ©

Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

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В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного удара, базировавшихся на гигантских многоколесных мобильных средствах сверхвысокой грузоподъемности с пусковыми установками заокеанской дальности действия, каких мир еще не знал.

Речь идет о малоизвестных опытных внедорожных транспортерах Минского автозавода грузоподъемностью в сотни тонн, рассчитанных на несение мощного пневмоколесного комплекса «Целина» с тяжелыми межконтинентальными ракетами. Об этих полноприводных машинах знал узкий круг военных, конструкторов и испытателей, и их секретность сохранялась до начала 2010-х годов. Недаром несколькими годами ранее на вопрос автора о назначении этой техники звездные ученые мужи рассказывали об использовании ее на космодроме Байконур для перевозки крупных частей космических кораблей. На самом деле ничего общего ни с космосом, ни с Байконуром они не имели вообще…

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Так могла выглядеть пусковая установка межконтинентальных ракет на гигантском шасси МАЗ-7904 (рисунок Александра Архипова)

Созданием принципиально новых компоновочных схем и выработкой рекомендаций по общей конструкции автомобилей-шасси колоссальных размеров занимался 13-й отдел 21 НИИИ. Их детальную проработку и сборку проводил коллектив УГК-2 МАЗа под руководством первого заместителя, а затем главного конструктора Владимира Ефимовича Чвялева. За основу ударной силы была принята мощная баллистическая ракета РТ-23 днепропетровского КБ «Южное» с разделяющимися боеголовками, стартовой массой свыше 100 тонн и расчетной дальностью поражения 10 тысяч километров.

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220-тонное шасси МАЗ-7904 с двумя силовыми агрегатами и двумя кабинами

МАЗ-7904 (1983–1984/2010 гг.)

Первым в июне 1983 года появился единственный образец уникального шестиосного транспортного шасси МАЗ-7904 (12х12) с двумя дизельными двигателями общей мощностью 1830 л.с., на котором планировалось смонтировать оснащение пусковой установки комплекса «Целина».

Огромный автомобиль-шасси снабжался двумя двухдверными двухместными стеклопластиковыми кабинами, вынесенными на передний свес рамы, и тремя двухосными тележками с 12 гигантскими ведущими колесами диаметром около трех метров. Со стороны этот колосс казался увеличенной копией «нормальных» минских ракетных шасси, но его полезная нагрузка достигала невиданной величины — 220 тонн, а полная масса — 360 тонн.

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Шестиосный носитель ракетного вооружения МАЗ-7904 длиной более 32 метров
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Гигантский автомобиль-шасси МАЗ-7904 на территории Минского автозавода

Основным силовым агрегатом являлся 42-литровый дизель 12ЧН18/20 V12 мощностью 1500 л.с., разработанный для маломерного флота. Он размещался между кабинами и приводил две четырехступенчатые гидромеханические трансмиссии, от которых крутящий момент подавался на три передних и три задних моста. Управляемыми являлись четыре колеса передней и задней тележек с японскими 51-дюймовыми шинами, синхронно поворачивавшиеся в разные стороны посредством рулевых механизмов с гидроусилителями. Каждое колесо подвешивалось на регулируемой гидропневматической подвеске, а каждая пара колес правого и левого бортов снабжалась гидравлическими балансирными связями, позволявшими изменять высоту расположения несущей рамы. Для привода вспомогательного оснащения служил второй 330-сильный двигатель ЯМЗ-238Ф V8 с турбонаддувом.

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На испытаниях МАЗ-7904 с четырьмя передними и задними управляемыми колесами

Для соблюдения особой секретности обкатка и заводские испытания проводились только в темное время суток и по согласованию с военными, которые устанавливали точный график работ, когда над Минском не зависали вражеские спутники. По завершении первого цикла испытаний машину разобрали и погрузили на специальный прицеп, на котором в январе 1984-го она прибыла на космодром Байконур, где ее вновь собрали.

Испытания машины МАЗ-7904 с весовым макетом ракетной установки комплекса «Целина»

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В феврале в казахстанской степи началась вторая фаза испытаний с имитатором максимальной нагрузки. Здесь-то и обнаружился главный убийственный недостаток машины — недопустимо высокое удельное давление на опорную поверхность — 60 тонн на колеса одного моста. В результате гигантский вездеход показал низкую проходимость, плохую управляемость и жесткость хода, что существенно сокращало сферы его применения и могло дезавуировать ракетную установку.

После пересмотра стратегических целей по применению ракетной системы «Целина» работы по машине МАЗ-7904 были прекращены. Одновременно пришлось остановить сборку второго образца и приступить к проектированию нового комплекса «Целина-2».

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Заброшенное шасси МАЗ-7904 на площадке № 42 космодрома Байконур

Неожиданно шасси МАЗ-7904 стало ненужным и осталось в одном из ангаров Байконура. По истечении срока аренды космодрома его списали и в 2010-м утилизировали.

МАЗ-7906 (1984–1987 гг.)

Предварительные рекомендации по общей концепции двух следующих многоосных 150-тонных шасси были разработаны в 21 НИИИ в рамках научно-исследовательской темы «Тужурка». На их основе весной 1983-го Минский автозавод приступил к разработке облегченного восьмиосного транспортера МАЗ-7906 (16х16) для монтажа ракетной системы 15П162 «Целина-2» с новой баллистической ракетой РТ-23 УТТХ. Первый образец с прежним 1500-сильным дизелем был собран в июне 1984-го, вскоре за ним последовала вторая машина.

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Специальное 16-колесное шасси МАЗ-7906 для ракетного комплекса «Целина-2»

Со стороны эта громоздкая 26-метровая конструкция полной массой 220 тонн выглядела удлиненным на одну двухосную тележку вариантом модели МАЗ-7904, но на самом деле была менее мощной, грузоподъемной, укороченной и вообще более скромной машиной с колесами «нормального» диаметра. На переднем свесе рамы стояли две расширенные двухместные однодверные кабины, а в трансмиссию были включены редукторы отбора мощности, позволившие отказаться от второго силового агрегата. На испытаниях транспортер показал максимальную скорость 30 км/ч, но осевая нагрузка в 27,5 тонн по-прежнему военных не устраивала.

В дальнейшем сравнительные испытания МАЗ-7906 с установленным на нем сварным габаритно-весовым макетом пусковой системы проводились на альтернативной основе одновременно со следующей моделью МАЗ-7907.

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Уникальный 24-колесный транспортер МАЗ-7907 для комплекса «Целина-2»

МАЗ-7907 (1985–1987/2006 гг.)

Одновременно с машиной МАЗ-7906 в УГК-2 разрабатывали третье наиболее оригинальное и «самое многоосное» 150-тонное транспортное средство МАЗ-7907 с колесной формулой 24х24, не имевшее западных аналогов. Оно представляло собой двухзвенную низкопрофильную самоходную платформу с газовой турбиной и электрической трансмиссией, поставленную на две шестиосные тележки с 24 ведущими односкатными колесами. Первый образец был готов в марте 1985-го, затем была собрана вторая машина.

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Двухсекционное транспортное средство МАЗ-7907 с четырьмя парами крайних управляемых колес

В отличие от двух предыдущих шасси здесь силовым агрегатом являлся вариант танковой газовой турбины ГТД-1000ТФМ номинальной мощностью 1200 л.с., смонтированной на передней консоли лонжеронной рамы под новой моноблочной трехместной кабиной с системами жизнеобеспечения. Турбина вращала генератор переменного тока, от которого электроэнергия поступала на узлы трансмиссии и на 24 колесных электромотора. В механическую трансмиссию входили понижающие редукторы, коробка отбора мощности и многочисленные трансмиссионные и колесные карданные валы.

На заводском дворе сочлененное 28-метровое шасси МАЗ-7907 с монтажной длиной рамы 32 метра

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Для военных весьма полезной конструктивной особенностью оказалась необычно длинная монтажная часть рамы, но при движении она имела привычку искривляться и прогибаться. Во избежание этого ее разрезали на две равные шестиосные секции и установили между ними простой горизонтальный шарнир с одной степенью свободы. Он позволял обеим секциям перемещаться относительно друг друга только в продольной вертикальной плоскости на угол до восьми градусов, предохраняя ее от перегрузок. Для изменения направления движения служили колеса четырех крайних мостов, синхронно отклонявшиеся в разные стороны. Блоки управления и масляные радиаторы помещались в двух параллельных кожухах, расположенных продольно в задней части машины.

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Установка двух блоков масляных радиаторов в задней части шасси МАЗ-7907

После заводских испытаний шасси МАЗ-7907 завод «Баррикады» смонтировал на нем грубо сваренную пространственную рельсовую конструкцию, оказавшуюся габаритно-весовым макетом пусковой установки 15У157 комплекса 15П162 «Целина-2» с имитацией транспортно-пускового контейнера для межконтинентальной ракеты РТ-23 УТТХ.

С сентября 1986-го в режиме строжайшей секретности эта система участвовала в сравнительных испытаниях с машиной МАЗ-7906, проходивших в ночное время на территории 7-й гвардейской дивизии в Калининской (ныне Тверской) области. Для этого там построили огромные ангары, специальные участки дорог и мосты. К осени следующего года установка МАЗ-7907 прошла расстояние свыше двух тысяч километров, показав максимальную скорость 25 км/ч.

Испытания МАЗ-7906 с габаритно-весовым макетом пусковой установки комплекса «Целина-2»

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По результатам испытаний ни одно шасси так и не было одобрено военными. Главными недостатками варианта МАЗ-7907 являлись малый КПД электрической трансмиссии, плохая проходимость по грунтам с низкой несущей способностью, по-прежнему высокая осевая нагрузка (18,5 тонн) и недостаточная динамика разгона. По сведениям историков Минского автозавода в окончательных выводах комиссии МАЗ-7907 был рекомендован к производству, так как обладал существенными преимуществами перед моделью МАЗ-7906 по управляемости, технологичности и повышенной живучести за счет сохранения подвижности при повреждении привода сразу восьми ведущих колес. По отчетам 21 НИИИ оба шасси не соответствовали предъявленным требованиям, «способов и средств улучшить опорную проходимость ни теоретически, ни экспериментально не было найдено», и в связи с выявленными недостатками дальнейшие доработки обеих машин были признаны бесперспективными.

Вскоре к этим неприятностям добавилась главная разрушительная сила — перестройка. Уникальные гигантские ракетные транспортеры посчитали непозволительным излишеством для страны, и работы по перспективному проекту «Целина-2» были закрыты.

Последним и единственным мирным применением машины МАЗ-7907 в 1996 году была перевозка речного теплохода по дорогам Белоруссии на расстояние более 200 километров — от реки Березина до озера Нарочь.

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Транспортировка речного судна на переоборудованном шасси МАЗ-7907

Для этого неуклюжий макет ракетной установки заменили полукруглыми ложементами, а при достижении цели и облегчения разгрузки легендарное шасси просто загнали в воду. Исходом этой операции стали загубленные электромоторы уже никому не нужной машины. В 2006 году из двух шасси собрали одно и поставили его на прикол на территории Минского завода колесных тягачей.

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Сохранившаяся на МЗКТ машина МАЗ-7907. Фото 2010 и 2012 года

Несмотря на неудачи, до сих пор гигантские минские ракетные транспортеры сохраняют имидж самых необычных, тяжелых и дорогостоящих отечественных самоходных колесных транспортных средств военного назначения, создание которых в условиях «холодной войны» могла позволить себе только Страна Советов.

На заглавной фотографии — уникальное 24-колесное шасси МАЗ-7907 с газотурбинным двигателем, электрической трансмиссией и макетом пусковой установки ракетного комплекса «Целина-2».

Теги: История , военная техника , военные машины
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