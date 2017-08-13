В истории многих советских автомобилей осталось немало тёмных пятен, известных лишь узкому кругу специалистов. К примеру, знали ли вы, что у маленькой и малотиражной Оки должны были появиться две более мощные «сестрёнки», а выпускать их собирались на бывшем тракторном заводе в Елабуге? История ЕлАЗ-1121 интересна, поучительна и при этом немного печальна, как и общая ситуация в советском автопроме конца восьмидесятых годов.

13 Авг Все, что вы не знали о будущем Оки: что такое ЕлАЗ-1121

Появившаяся в конце восьмидесятых Ока вызвала бурную, но неоднозначную реакцию у советских автомобилистов, ведь по некоторым параметрам она была все-таки «недостаточной». При всех прелестях микролитражки многие советские граждане хотели машину «чуть-чуть больше» – пускай не как Жигули, но такую, на которой могли бы куда-то уехать не только два человека.

Ведь ВАЗ-1111 идеально соответствовал запросам горожанина, не обременённого семьей или дачей, а такие советские граждане финансово не всегда могли себе позволить даже мотоцикл. Те, кто уже накопил на машину за несколько лет, хотели купить не Запорожец, а компактный, но при этом полноценный автомобиль. И надо признать, что японская концепция (и взятый за основу прототип в виде Daihatsu Cuore) не совсем соответствовали ожиданиям советских автомобилистов.

Daihatsu Cuore L55-L60 – прямой прообраз Оки

Формально четырехместная, но при этом почти лишенная багажника Ока со своими крошечными колёсиками плохо вписывалась в действительность того времени.

Ока была рассчитана на «своего» покупателя. Но в СССР от подобной машины хотели чуть больше, чем она могла предложить

Однако на ВАЗе это отлично понимали еще в момент разработки ВАЗ-1111. Как и в случае с «восьмеркой», конструкторы готовили и другие версии – более мощные и практичные.

Проектируя Оку, на ВАЗе, что называется, вошли во вкус и замахнулись не на один автомобиль, а на целое семейство компактных автомобилей особо малого класса.

Тем более, что Ока изначально была рассчитана на относительно немассовое производство – около 50 000 автомобилей в год, в то время как спрос на компактную малолитражку специалисты оценивали на уровне 300 000 штук. Подобные производственные мощности «под семейство 11ХХ» ВАЗ выделить не мог, а возможности КамАЗа и СеАЗа никак не соответствовали планируемым объемам.

Именно поэтому уже в 1988 году состоялось специальное заседание научно-технического совета Минсельхозмаша СССР, в результате которого строящийся с 1984-го тракторный завод КамТЗ в Елабуге перепрофилировали под выпуск автомобилей — как нетрудно догадаться, им должен был стать ЕлАЗ-1121. Точнее, на момент начала работ в УГК ВАЗа в 1988-м «перспектива» носила условный индекс 1112 – это был своеобразный «автомобиль 2000 года», полноразмерный макет которого практически сразу же сделали в Тольятти. Но в первую очередь в Елабуге решили выпускать именно «улучшенную Оку», которая получила внутризаводское обозначение ХМ-1121.

Полноразмерный макет прототипа 1121

Индекс ЕлАЗ-1121 общественности впервые «озвучили» в 1989 году – в ноябрьском номере журнала «За Рулем» (ЗР 11, 1989)

Больше цилиндров и даже дверей

Чем же этот автомобиль принципиально отличался от Оки? Прежде всего, двигателем: под капотом новой модели должен был стоять совершенно новый трехцилиндровый мотор объемом 820 «кубиков» и мощностью 40 л.с.

Трехцилиндровый двигатель 1121

Это позволило бы маленькой машинке стать более динамичной – чего греха таить, с «половинкой восьмого» 650-кубовая Ока сильно теряла в динамике при полной нагрузке, что со временем и заставило заводчан создать двигатель объемом 0,75 л уже на основе «полторашки» ВАЗ-21083.

При этом по кузову и конструкции «двадцать первый» принципиально не отличался от Оки, поэтому освоение такой модификации в условиях действующего производства было бы достаточно быстрым.

Принципиально компоновка ВАЗ-1111 (на фото) не менялась. Но двигатель и подвески ЕлАЗ-1121 полагались новые

В случае с ЕлАЗ-1121 снова напрашивается аналогия с Самарами: освоив обычную «восьмерку» с двигателем объемом 1,3 литра, со временем в Тольятти начали выпуск более мощных полуторалитровых версий, а также пятидверной «девятки».

Еще больше надежд возлагали на ЕлАЗ-1125 – модель с пятидверным (!) кузовом длиной 3,45 метра и четырехцилиндровым двигателем, которая на ранних стадиях обозначалась как 1112. Такая машина могла бы серьезно «подвинуть» на внутреннем рынке Таврию, да и за пределами СССР у компактной переднеприводной пятидверки класса В мог найтись свой покупатель – тот самый, который покупал Opel Corsa A, Fiat Uno, Ford Fiesta, Peugeot 205, Renault 5 и так далее.

ЕлАЗ = ВАЗ, Fiat, Porsche…

Однако в СССР понимали, что такой масштабный и глобальный проект вряд ли получится освоить собственными силами. Именно поэтому 21 ноября 1989 года в Риме был подписан Меморандум о намерениях совместного производства с Fiat.

В мартовском номере «За Рулем» за 1990 год достаточно подробно рассказывали о будущем совместном проекте А 93 (ЗР 3, 1990)

Каждая из сторон хотела извлечь свою выгоду из сотрудничества: на ВАЗе надеялись уже в 1993 году запустить в Елабуге ЕлАЗ-1125, который решили разрабатывать совместно с Фиатом под кодовым обозначением А-93, ну а для итальянцев это сотрудничество с ВАЗом в итоге вылилось в модель Punto.

1 / 3 Cотрудничество с ВАЗом по проекту А 93 не пропало – вскоре Fiat начал выпуск модели Punto 2 / 3 Cотрудничество с ВАЗом по проекту А 93 не пропало – вскоре Fiat начал выпуск модели Punto 3 / 3 Cотрудничество с ВАЗом по проекту А 93 не пропало – вскоре Fiat начал выпуск модели Punto

Причем главной «вишенкой на торте» в этой истории снова могла стать фирма… Porsche: для разработки новых четырехцилиндровых двигателем объемом 1,1 л и 1,25 л на ВАЗе «по старой памяти» приняли решение заключить новый контракт с немецкой компанией. И немцы в ходе работ по соглашению действительно изготовили около двадцати образцов четырехцилиндровых агрегатов объемом 1,1 литра! При этом «базовый» трехцилиндровый мотор для первенца с индексом 1121 на ВАЗе решили сделать собственными силами.

Трехцилиндровый мотор должен был улучшить динамику маленькой машины

Внешне ХМ-1121 отличался от базового ВАЗ-1111, в основном, элементами отделки — решеткой радиатора, бамперами и колпаками колёс.

Елаз-1121. Очень похоже на обычную Оку, но различий хватает

Однако это было обманчивое сходство! Во-первых, кузовные панели новой машины проектировали под вклеенные стёкла – то есть, речь шла о серьезной доработке штампов, благодаря чему жесткость кузова на кручение увеличивалась в полтора раза.

На фото: ВАЗ-1121

При превращении в ЕлАЗ-1121 Ока должна была стать более мощной, комфортабельной и даже массовой с точки зрения применяемых технологий.

Во-вторых, улучшенная Ока должна была получить заметно модернизированные подвески колёс — в частности, задняя балка по конструкции возвращалась к «восьмерочной», то есть, разнесённые на Оке пружину и амортизатор вновь объединили в общий узел подвески. Именно поэтому по «ездовому комфорту» (то есть, сочетанию плавности хода и управляемости) модернизированная машина должна была вплотную приблизиться к вазовской же «восьмерке», которую сами конструкторы во время работы над ХМ-1121 использовали в качестве безоговорочного эталона и «точки референса». Интересно, что термин «комфорт езды» в обиходе тольяттинских конструкторов появился благодаря инженерам Porsche, с которыми на ВАЗе тесно сотрудничали в рамках работы над проектом «Гамма» — тем самым ВАЗ-2108… Иными словами, ЕлАЗ-1121 имел все шансы стать пусть и маленьким, но весьма «драйверским» автомобилем.

Рабочие записи по доводке подвесок ХМ-1121 за октябрь 1990 года (из личного архива В. Верещагина)

Второе важное нововведение — тросовый (!) привод механизма переключения передач, который на ВАЗе пошел в серию только двадцать лет спустя — на Гранте… Прибавим сюда 13-дюймовые колёса на четырех болтах вместо прежних «бубликов», и мы получим похожий внешне на обычную Оку, но гораздо более практичный и приспособленный к эксплуатации автомобиль, который к тому же был рассчитан на ежегодный тираж в несколько сотен тысяч экземпляров.

Семь бед – один ответ

За четыре года в строительство предприятия вложили 2 миллиарда рублей, а уже в 1991 году с его конвейера должны были сходить серийные малолитражки. К 25-летию ВАЗа на ВДНХ состоялась юбилейная выставка, одним из экспонатов которой был предсерийный ЕлАЗ-1121.

Хотя бы минимум информации о модернизированной Оке советские автомобилисты получили в ноябре 1991-го – то есть, уже после распада СССР (ЗР 11, 1991)

И тут грянул тот самый август 1991-го… Советское государство перестало существовать, что означало теперь уже окончательное прекращение финансирования на государственном уровне.

Существовал еще один важный нюанс. Хотя ЕлАЗ-1121 был разработан ВАЗом по заданию Минавтосельхозмаша специально для Елабуги, проблемы со своевременным завершением строительства возникли еще до августовского путча. Причина банальна — деньги. В последний для себя год огромная страна вступала с не лучшей ситуацией в экономике и государственном бюджете, вследствие чего запуск первой очереди производства на ЕлАЗе вынужденно перенесли на 1992 год.

Судьба предприятия оставалась неопределённой, что находило отражение в соответствующих публикациях (ЗР 10, 1991)

Кабинет Министров СССР рассматривал вариант передачи недостроя на баланс ВАЗа и даже пытался привлечь иностранцев (в частности, все тот же Fiat, Ford, Volkswagen и General Motors), однако такую позицию «в штыки» восприняло руководство уже на тот момент суверенной Республики Татарстан, на территории которой и строилось предприятие. Ранее в Тольятти рассматривали ЕлАЗ в качестве своей новой производственной площадки, где будут выпускаться и другие модели ВАЗа, однако правительство Татарстана категорически отрицало возможность передачи управления или распоряжения своей «стройкой века» предприятиям или организациям за пределами республики. Поэтому в качестве выхода из сложившегося положения Fiat предлагал перенести на площадку в Елабуге производство своей уже готовой и давно выпускавшейся модели Panda, для чего советская сторона должна была приобрести лицензию. Однако в самом Татарстане с подобным вариантом и созданием СП не соглашались.

1 / 3 На первых порах итальянцы предлагали выпускать в Елабуге Fiat Panda 2 / 3 На первых порах итальянцы предлагали выпускать в Елабуге Fiat Panda 3 / 3 На первых порах итальянцы предлагали выпускать в Елабуге Fiat Panda

В 1993-м еще надеялись, что ЕлАЗ все-таки будет. Знак вопроса в заголовке статьи весьма красноревиво указывает на сомнения в этом (ЗР 1, 1993)

При этом чиновники надеялись, что недострой в качестве «подарка» возьмет на себя «родной» КамАЗ, который и завершит строительство автозавода за свой счет, однако в Набережных Челнах взвесили все «за» и «против», после чего отказались от подобной идеи. В итоге ЕлАЗ лёг непомерным грузом на бюджет республики, зависнув на стадии 28-процентного выполнения плана строительно-монтажных работ.

Уже к 1993-году ЕлАЗ покинули главный конструктор и технический директор, десятки специалистов вынуждены были переехать на ВАЗ и КамАЗ… История ЕлАЗ-1121 закончилась, так и не успев начаться.

К началу 1994 года всем стало ясно, что в чуда в Елабуге не произойдёт, а судьба ЕлАЗ-1121 к тому времени была понятна не только специалистам (ЗР 2, 1994)

Напоследок отметим: в начале девяностых годов в самом Тольятти, несмотря на высокую степень готовности модели 1121, просто не рассматривали вопрос постановки на производство этого автомобиля. У завода хватало своих проблем как с выпуском текущего модельного ряда, так и с запуском в серию куда более востребованных и перспективных моделей вроде той же «десятки».

P.S. Ирония судьбы в том, что еще в 1988 году все в той же Елабуге прошла научно-техническая конференция, 300 участников которой также думали о том, как же начать выпуск народного автомобиля на ЕлАЗе, причем даже без поддержки на уровне госбюджета СССР. В итоге в Елабуге всерьез и надолго выпускать автомобили не смогли ни с советским государством, ни уже без него…

Автор благодарит Вячеслава Верещагина (г. Тольятти) за помощь в подготовке материала.