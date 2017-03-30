Глава Geely в России Игорь Овсянников в беседе с "Колёса.ру" рассказал, почему пока компания не планирует выводить новые модели сегмента "B" на российский рынок.

По словам представителя Geely, продажи, которые демонстрируют автомобили B-класса на данный момент, — следствие экономической ситуации, в которой находится российский авторынок в последние два-три года. В будущем, когда всё стабилизируется, клиенты смогут позволить себе машины более высокого уровня.

Также Игорь Геннадьевич пояснил, что Geely находится в «ловушке»: «Сейчас практически не существует возможности сделать новый, и не только китайский автомобиль, который отвечал бы всем требованиям стандартам технического регламента, был бы оснащен ЭРА-Глонасс, соответствовал запросам рынка и при этом имел бы крайне демократичную цену, то есть ниже основных конкурентов на 20-30%, как это было 6-8 лет назад. Вместе с тем, компания Geely разрабатывает новые модели В- и С-класса, которые по цене и качеству могут быть конкурентами автомобилей этих же сегментов других брендов, представленных на нашем рынке».

Ещё одна причина, по которой развитие B-класса в России пока не в приоритете компании: «Geely в России ведёт подготовку к началу работы с новым заводом «Белджи». Поставить на производство все модели одновременно невозможно. Надеюсь, специалисты понимают. Поэтому на запуске нового производства ориентируемся на Geely Atlas — класс SUV, который устойчиво растёт. Это, кстати, характерно и для России, и для Китая», — пояснил Игорь Овсянников.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, когда Geely рассчитывает запустить производство Атласа для России и когда стоит ожидать появления обновлённого кроссовера Emgrand X7.