BMW представит в августе новую модель

На зачерненном изображении представлен силуэт открытого автомобиля со спортивно-агрессивным силуэтом, выражающимся, в том числе, в большом вытянутом капоте. «Начиная с 17 августа, дорога никогда не будет такой же», — гласит подпись к тизеру.

В это время в американском Пеббл-Бич пройдет Конкурс элегантности, на котором автопроизводители любят представлять свои концепты.

Можно предположить, что силуэт изображенной на картинке новинки BMW, принадлежит открытой версии нового флагманского купе 8 Series. Роскошная модель была представлена в конце мая в статусе концепта. Правда, рассматривается еще один вариант – тизер анонсирует новый концепт BMW Z4.

Уже известно, что BMW 8 Series будет доступна в двух исполнениях – закрытое купе и кабриолет. Этот факт подтверждают видеоролики, на которых засняты обе модели в процессе тестовых заездов на трассе Нюрбургринга.