Четверку моделей Mercedes-Benz Black Series продадут с молотка

На торги одним лотом будут выставлены «заряженные» модели SLS, SL65, C63 и CLK63. Предполагаемая цена лота составит 850 000 – 1 000 000 долларов (около 50 295 000 – 59 170 000 рублей по текущему курсу).

Родстер Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series 2008 года укомплектован V-образной «восьмеркой» объемом 6,2 литра с отдачей 507 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с семидиапазонной автоматической коробкой передач и задним самоблокирующимся дифференциалом. Автомобиль оснащен аэродинамическим карбоновым обвесом, винтовой подвеской и 19-дюймовыми колесами со спортивной резиной. Пробег машины – 360,5 километров.

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Под капотом «двухдверки» Mercedes-Benz C63 AMG Black Series 2012 года установлен мотор V8 объемом 6,2 литра с отдачей 517 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Разгон с нуля до «сотни» занимает 4,1 секунды, а «максималка» равна 300 км/ч. Пробег автомобиля составляет 256 километров.

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Модель Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 года получила битурбированный двигатель V12 объемом 6,0 литра, развивающий 670 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с пятидиапазонным «автоматом» с четырьмя режимами работы и функцией перегазовки при переключении вниз. Купе выстреливает с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и до «максималки» 320 км/ч. Пробег модели равен 1072 километра.

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Четвертым идет Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2014 года с двигателем объемом 6,2 литра, отдача которого составляет 631 л.с. и 635 Нм крутящего момента в комплекте с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль набирает первую «сотню» за 3,6 секунды. Пробег автомобиля, оснащенного карбон-керамическими тормозами, регулируемой подвеской и коваными колесами, равен 385 километров.

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Комплект автомобилей Mercedes-Benz Black Series будет выставлен на торги аукционным домом Mecum Auction в январе 2018 года.

Последней новинкой немецкой марки стало четырехдверное купе Mercedes-Benz CLS новой генерации. Премьера новинки состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября.