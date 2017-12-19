Седан и хэтчбек Круз 2019 модельного года, предназначенные, в частности, для Штатов, могут лишиться механической трансмиссии. Об этом сообщает портал The Truth About Cars со ссылкой на документ, размещенный в базе Национального управления безопасностью движения. Предполагается, что в США Cruze будет доступен с вариатором или «автоматом». Отметим, для актуальной модели CVT не предлагается.

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Кроме того, в линейку моторов Cruze-2019 могут войти четырехцилиндровый бензиновый движок 1.5 мощностью 160 л.с. от Chevrolet Malibu и работающий на газе агрегат 1.4. Нынешние седан и хэтч в США оснащаются бензиновым турбомотором 1.4 с отдачей в 153 л.с., а также турбодизелем 1.6 мощностью 137 л.с.

«Четырехдверка» Cruz нового поколения дебютировала летом 2015 года, пятидверную версию рассекретили в начале 2016-го. В Штатах для модели предусмотрены: кожаный салон, аудиосистема Bose, подогрев рулевого колеса и кресел, климат-контроль, десять подушек безопасности, круиз-контроль, мультимедиа-система, камера заднего вида.

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На американском рынке цена седана сегодня стартует с отметки в 17 850 долларов, что эквивалентно примерно 1 044 000 рублей по текущему курсу. Хэтчбек обойдется минимум в 22 115 долларов (около 1 293 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

Ранее в Китае стартовали продажи необычной спецверсии Cruze.