В течение первой половины 2017 года объём экспортируемых легковых автомобилей, выпускаемых в России, составил порядка 24 000 экземпляров (не учитывались поставки в страны, входящие в Таможенный союз). Как отмечают специалисты «Автостата», нынешний результат на 61% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Стоит отметить, что примерно 50% от общего количества экспортируемых из РФ машин приходится на автомобили марки Skoda: за рубеж за период с января по июнь 2017 года отправили примерно 12 000 экземпляров. При этом весь указанный объём чешского бренда практически полностью приходится на одну модель – кроссовер Yeti.
«Серебро» рейтинга марок по экспорту досталось собственно российскому бренду Lada, его доля от общего объёма составляет 23%. Этот результат соответствует 5 500 единиц, которые были отправлены за первое полугодие 2017-го на рынки других стран.
Ещё примерно по 1 300 машин российской сборки в страны за пределами Таможенного союза отправили корейский производитель Hyundai и французская компания Renault. Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд Volkswagen, на его машины, уехавшие за рубеж, пришлось свыше 1 000 экземпляров.
Помимо Skoda Yeti в числе наиболее востребованных за рубежом моделей из РФ два автомобиля Lada – 4×4 (2 900 внедорожников) и Vesta (1 400 седанов). Их производство налажено в Тольятти (Самарская область) и Ижевске (Удмуртская республика) соответственно. Также в перечень входит выпускаемый в Москве кроссовер Renault Duster: за границу в январе-июне 2017-го отправили более 1 000 экземпляров.
В списке наиболее популярных «экспортных» направлений – Чехия (около 12 000 машин), Украина (2 300 шт.) и Латвия (1 800 шт.). В рейтинг также вошли Венгрия и Ливан – в каждое из этих государств отправили свыше 1 000 автомобилей.
Недавно стало известно о том, что госпрограмму поддержки экспорта автомобилей планируют продолжить. Об этом сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
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