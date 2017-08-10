10 Авг Экспорт легковых машин из России в 2017 году увеличился более чем на 60%

В течение первой половины 2017 года объём экспортируемых легковых автомобилей, выпускаемых в России, составил порядка 24 000 экземпляров (не учитывались поставки в страны, входящие в Таможенный союз). Как отмечают специалисты «Автостата», нынешний результат на 61% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что примерно 50% от общего количества экспортируемых из РФ машин приходится на автомобили марки Skoda: за рубеж за период с января по июнь 2017 года отправили примерно 12 000 экземпляров. При этом весь указанный объём чешского бренда практически полностью приходится на одну модель – кроссовер Yeti.

«Серебро» рейтинга марок по экспорту досталось собственно российскому бренду Lada, его доля от общего объёма составляет 23%. Этот результат соответствует 5 500 единиц, которые были отправлены за первое полугодие 2017-го на рынки других стран.

Ещё примерно по 1 300 машин российской сборки в страны за пределами Таможенного союза отправили корейский производитель Hyundai и французская компания Renault. Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд Volkswagen, на его машины, уехавшие за рубеж, пришлось свыше 1 000 экземпляров.

Помимо Skoda Yeti в числе наиболее востребованных за рубежом моделей из РФ два автомобиля Lada – 4×4 (2 900 внедорожников) и Vesta (1 400 седанов). Их производство налажено в Тольятти (Самарская область) и Ижевске (Удмуртская республика) соответственно. Также в перечень входит выпускаемый в Москве кроссовер Renault Duster: за границу в январе-июне 2017-го отправили более 1 000 экземпляров.

В списке наиболее популярных «экспортных» направлений – Чехия (около 12 000 машин), Украина (2 300 шт.) и Латвия (1 800 шт.). В рейтинг также вошли Венгрия и Ливан – в каждое из этих государств отправили свыше 1 000 автомобилей.

Недавно стало известно о том, что госпрограмму поддержки экспорта автомобилей планируют продолжить. Об этом сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.