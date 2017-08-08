Министерство финансов России выступает с предложением не продавать электронные полисы ОСАГО тем автовладельцам, которые при оформлении договора предоставили некорректные данные. Эта норма вошла в проект комплексной реформы тарифообразования в «автогражданке», который сейчас активно обсуждается автосообществом.

Согласно инициативе, в случае, если в процессе покупки электронного полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выяснится (в том числе с помощью АИC), что клиент предоставил недостоверные сведения, то страховщик не позволит ему оплатить полис и вернёт заявление с указанием, какие именно данные нужно переписать.

Помимо этого предоставление недостоверных сведений клиентами возможно будет влиять в дальнейшем на стоимость их полисов, то есть страховщикам дадут право применять повышенный коэффициент к размеру страховой премии для недобросовестных страхователей.

Ранее стало известно о жалобах страховщиков на незаконные манипуляции автовладельцев с электронными полисами: нередки случаи, когда при заключении договора с СК клиент указывает не свой регион РФ, а тот, где установлен низкий территориальный коэффициент (например, Крым, так как там его значение составляет 0,6). Это позволяет им ощутимо экономить на ОСАГО.

Читайте также: Минфин предлагает начать либерализацию ОСАГО