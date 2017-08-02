Ferrari разработает кроссовер: известны новые детали

Итальянский производитель суперкаров собирается в течение нескольких лет разработать свой первый автомобиль в кузове типа SUV. Слухи об этом барражируют просторы Интернета уже многие годы, в прошлом месяце они усилились, и вот теперь по этому поводу появилась новая информация от серьёзного источника.

Как пишет аналитическое агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, первый кроссовер Ferrari будет визуально очень сильно напоминать шутинг-брейк GTC4Lusso. Также итальянцы собираются перевести свои модели на гибридные силовые установки, и новый кроссовер в этом отношении исключением являться не будет.

1 / 2 На фото: Ferrari GTC4 Lusso. Кроссовер будет иметь схожие фамильные черты 2 / 2 На фото: Ferrari GTC4 Lusso. Кроссовер будет иметь схожие фамильные черты

Источники Bloomberg сообщают, что такое решение было принято в рамках утверждённой стратегии, которая предусматривает увеличение количества производимых автомобилей до 10 000 экземпляров ежегодно к 2022 году. К слову, такая цель стоит непосредственно перед руководителем марки Серджио Маркионне, который собирается уйти на пенсию в 2021 году и преследует цель по сохранению независимости марки, но официально стратегия будет опубликована лишь приблизительно в первой половине 2018 года. Примечательно, что ещё в прошлом году Маркионне заявлял, что одобрит план по разработке кроссовера Ferrari только через свой труп.

1 / 2 На фото: Ferrari GTC4 Lusso. Кроссовер будет иметь схожие фамильные черты 2 / 2 На фото: Ferrari GTC4 Lusso. Кроссовер будет иметь схожие фамильные черты

Уже сейчас известно, что в первую очередь новый кросс будет ориентирован на рынок Китая.

Ничего удивительно в том, что Ferrari собирается вывести на рынок кроссовер нет, поскольку такие же планы осуществили или собираются осуществить конкуренты, к которым можно отнести Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Maserati и Jaguar.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Ferrari ведёт разработку кроссовера под кодовым названием F16X.