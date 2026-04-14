14.04.2026 175 1 0
Rolls-Royce Project Nightingale: мелкосерийный кабриолет в красках Лазурного берега

Британская компания Rolls-Royce Motor Cars, принадлежащая BMW Group, представила первый в своей истории электрический кабриолет. Пока это прототип, получивший имя Project Nightingale, серийное производство начнётся в 2028 году, будет изготовлено 100 экземпляров, в открытой продаже их не будет — новинку предложат только самым преданным клиентам Rolls-Royce по специальным приглашениям.

Проектом Nightingale компания Rolls-Royce запускает линейку мелкосерийных автомобилей под названием Coachbuild Collection, новинки в ней будут появляться каждые два-три года. По своему статусу модели, входящие в Coachbuild Collection, будут чуть менее эксклюзивные, чем штучные и совсем уж мелкосерийные типа Rolls-Royce Boat Tail и Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, но тираж и доступ будут ограниченными, а цена — на порядок более высокой, чем на регулярные модели Rolls-Royce. Британский журнал Autocar сообщает, каждый экземпляр кабриолета Project Nightingale обойдётся заказчику примерно в 7 млн фунтов стерлингов.

1 / 2
2 / 2

Название Nightingale переводится с английского на русский как «соловей» и отсылает к вилле Le Rossignol (это «соловей» на французском) на Лазурном берегу, где в 1920-х жили и работали ведущие дизайнеры и инженеры Rolls-Royce. Вместе с тем дизайн кабриолета Project Nightingale вдохновлён экспериментальным Rolls-Royce 17EX образца 1928 года с открытым кузовом типа торпедо, созданным для быстрых туристических поездок на свежем воздухе. Синий цвет кузова Côte d'Azur Blue с лёгким красным подтоном — тоже дань памяти модели 17EX и одновременно курортной атмосфере Лазурного берега с его дивными закатами.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе Rolls-Royce Project Nightingale лежит платформа электрического купе Spectre в мощной версии Black Badge (два электромотора, 659 л.с.), но в салоне — только два места, за спинками которых созданы своеобразные ветрозащитные воротники. Все наружные кузовные панели новые, в том числе радиаторная решётка и очень узкие (шириной 55 мм) вертикальные фары ручной работы. 24-дюймовые колёса, напоминающие гребные винты кораблей, тоже сделаны специально для этой модели. Габаритная длина кабриолета даже больше, чем у исходного купе, — 5,76 м.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Передняя панель напоминающего яхту салона позаимствована у купе Spectre, но отдельные мелкие детали переделаны, а декор — полностью оригинальный. Главное украшение салона — 10 500 светодиодов атмосферной подсветки, они распределены по периметру в соответствии с графическим изображением звуковой волны от пения соловья. Крышка багажника сложной формы открывается вбок, на её поверхности размещён длинный центральный стоп-сигнал.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

По данным Autocar, у кабриолета Project Nightingale будет более ёмкая батарея, чем у исходного купе Spectre (102 кВт·ч), но окончательные технические данные станут известны только через два года. Возможно, даже изменится имя проекта, то есть вместо «соловья» будет что-то другое.

Источник вдохновения проекта Nightingale — Rolls-Royce 17EX образца 1928 года
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Премьера прототипа нужна, чтобы оповестить целевую аудиторию Rolls-Royce о запуске линейки Coachbuild Collection. Её ограниченность и недоступность должны подстегнуть интерес и запустить процесс томительного ожидания заветного приглашения потратить 7 млн фунтов стерлингов на сделанную вручную модель для избранных.

кабриолет электромобиль новинки Rolls-Royce

 

1 комментарий
14.04.2026 20:45
Andrey Kulyabin

Шик,блеск,красота!

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Свечи с увеличенным ресурсом: мифы и реальность Современные технологии обеспечивают свечам зажигания достаточно длительный срок службы, но некоторые решения позволяют увеличить их ресурс еще больше. Что они собой представляют, насколько э... 980 0 0 14.04.2026
Статьи / Колёсная база Как подготовить кондиционер к летнему сезону Автомобильный кондиционер редко вспоминают зимой, но с первым теплом он быстро напомнит о себе слабым охлаждением, запахом сырости или странными звуками. Подготовка кондиционера к лету – не... 320 0 0 13.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам Весной на тротуарах, к сожалению, не только красивые ноги начинают мелькать, но и самокатчики. Зимой их тоже достаточно (по крайней мере, в Санкт-Петербурге), но с началом сезона кикшеринга... 655 12 2 13.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19418 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10255 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9185 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
12 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
5 Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешеств...
4 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
