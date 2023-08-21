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  • Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: представлен двухместный родстер за 25 млн долларов

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: представлен двухместный родстер за 25 млн долларов

21.08.2023 170 1 0

Британская компания собирается выпустить всего четыре экземпляра дорогой двухдверки. Такой автомобиль оснащается 600-сильным битурбомотором V12.

В ходе Monterey Car Week британская марка Rolls-Royce представила Droptail: это эксклюзивный двухместный родстер, который компания решила выпустить лимитированным тиражом всего в четыре экземпляра. Двухдверный автомобиль создан подразделением Rolls-Royce Coachbuild. Представленным на выставке и первым в линейке стал родстер, который получил прибавку к названию La Rose Noire.

На фото: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
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На фото: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
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Передняя часть эксклюзивного Rolls-Royce относительно обычная: имеется фирменная большая хромированная решётка радиатора, а также светодиодная головная оптика узкой формы с тонкими полосами ходовых огней. Ближе к корме кузов сужается, сзади мы видим «каплевидный хвост». Сообщается, что дизайн кормы был вдохновлен французской розой Блэк Баккара (цвет её лепестков тёмно-бордовый).

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Отметим, кузов цвета показанного Rolls-Royce Droptail меняет цвет в зависимости от уровня освещения – в тени такой родстер выглядит почти как чёрный, а на солнце он приобретает перламутрово-красный оттенок. Двери автомобиля распахиваются против движения, причём вместе с наружными зеркалами, которые крепятся к дверям на отдельных ножках. Съёмная панель крыши изготовлена из углеродного волокна.

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Уникальной особенностью этого двухместного родстера является и интерьер. Его поверхности украшены абстрактным изображением «падающих лепестков роз». Это «панно» было создано из 1603 элементов шпона чёрного дерева. Сидения родстера отделаны кожей True Love Red и Mystery Red. В центре передней панели находятся изготовленные на заказ часы Audemars Piguet. Их диаметр – 43 мм; кстати, часы можно отсоединить нажатием кнопки и носить на ремешке.

На фото: салон Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Ещё в салоне есть ниша для хранения шампанского, открываемая нажатием кнопки. Здесь также находятся хрустальные бокалы для шампанского ручной выдувки и сервировочный поднос. Длина этой двухдверки составляет 5,3 метра, а ширина – 2,0 метра. По габаритам она меньше электрического купе Spectre, которое было представлено в октябре прошлого года.

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В основе Rolls-Royce La Rose Noire Droptail лежит шасси-монокок, созданное из стали, алюминия и углеродного волокна. Под капотом этого автомобиля лежит знакомый поклонникам бренда битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра, мощностью 600 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 840 Нм. До 100 км/ч такой родстер разгоняется менее чем за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

В Rolls-Royce цену эксклюзивного родстера не раскрывают. Как сообщает Сarscoops.com со ссылкой на свои источники, стоимость двухдверки может составить около 25 млн долларов.

Минувшей весной стало известно о том, что Rolls-Royce прощается с кабриолетом Dawn: на заводе в Гудвуде (графство Западный Суссекс, Великобритания) была выпущена последняя партия. Напомним, этот автомобиль с открытым верхом оснащается 571-сильным битурбомотором V12 объёмом 6,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 820 Нм.

родстер выставки новинки Rolls-Royce

 

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1 комментарий
21.08.2023 20:09
Papirus

Походу один уедет в Геленжик, доставлять девочек на танцы у шеста в известном дворце.

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