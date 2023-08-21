Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: представлен двухместный родстер за 25 млн долларов

В ходе Monterey Car Week британская марка Rolls-Royce представила Droptail: это эксклюзивный двухместный родстер, который компания решила выпустить лимитированным тиражом всего в четыре экземпляра. Двухдверный автомобиль создан подразделением Rolls-Royce Coachbuild. Представленным на выставке и первым в линейке стал родстер, который получил прибавку к названию La Rose Noire.

На фото: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail 1 / 2 На фото: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail 2 / 2

Передняя часть эксклюзивного Rolls-Royce относительно обычная: имеется фирменная большая хромированная решётка радиатора, а также светодиодная головная оптика узкой формы с тонкими полосами ходовых огней. Ближе к корме кузов сужается, сзади мы видим «каплевидный хвост». Сообщается, что дизайн кормы был вдохновлен французской розой Блэк Баккара (цвет её лепестков тёмно-бордовый).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Отметим, кузов цвета показанного Rolls-Royce Droptail меняет цвет в зависимости от уровня освещения – в тени такой родстер выглядит почти как чёрный, а на солнце он приобретает перламутрово-красный оттенок. Двери автомобиля распахиваются против движения, причём вместе с наружными зеркалами, которые крепятся к дверям на отдельных ножках. Съёмная панель крыши изготовлена из углеродного волокна.



1 / 2 2 / 2

Уникальной особенностью этого двухместного родстера является и интерьер. Его поверхности украшены абстрактным изображением «падающих лепестков роз». Это «панно» было создано из 1603 элементов шпона чёрного дерева. Сидения родстера отделаны кожей True Love Red и Mystery Red. В центре передней панели находятся изготовленные на заказ часы Audemars Piguet. Их диаметр – 43 мм; кстати, часы можно отсоединить нажатием кнопки и носить на ремешке.



На фото: салон Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Ещё в салоне есть ниша для хранения шампанского, открываемая нажатием кнопки. Здесь также находятся хрустальные бокалы для шампанского ручной выдувки и сервировочный поднос. Длина этой двухдверки составляет 5,3 метра, а ширина – 2,0 метра. По габаритам она меньше электрического купе Spectre, которое было представлено в октябре прошлого года.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе Rolls-Royce La Rose Noire Droptail лежит шасси-монокок, созданное из стали, алюминия и углеродного волокна. Под капотом этого автомобиля лежит знакомый поклонникам бренда битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра, мощностью 600 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 840 Нм. До 100 км/ч такой родстер разгоняется менее чем за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

В Rolls-Royce цену эксклюзивного родстера не раскрывают. Как сообщает Сarscoops.com со ссылкой на свои источники, стоимость двухдверки может составить около 25 млн долларов.

Минувшей весной стало известно о том, что Rolls-Royce прощается с кабриолетом Dawn: на заводе в Гудвуде (графство Западный Суссекс, Великобритания) была выпущена последняя партия. Напомним, этот автомобиль с открытым верхом оснащается 571-сильным битурбомотором V12 объёмом 6,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 820 Нм.

