Rolls-Royce прощается с кабриолетом Dawn: выпущена последняя партия

Компания Rolls-Royce начала выпускать свой кабриолет Dawn в 2015 году, он пришёл на смену двухдверной модели с открытым верхом Phantom Drophead. Пиковым для «Рассвета» стал самый первый год продаж – в 2016-м дилеры реализовали в Европе 258 кабриолетов. Затем показатели постепенно снижались, так что ближе к «закату карьеры», в 2021 году, результат на старосветском составил всего 58 единиц.
Теперь в компании сообщили о том, что выпуск Rolls-Royce Dawn на заводе в Гудвуде (графство Западный Суссекс, Великобритания) прекращён. Люксовый производитель не стал разрабатывать некую «прощальную» лимитированную серию; в Rolls-Royce лишь рассказали о выпуске финальной партии кабриолетов. Сколько экземпляров в неё вошло, не уточняется, однако известно, что все они ещё весной 2022-го разошлись по предзаказам.
Rolls-Royce Dawn оснащается 571-сильным битурбомотором V12 объёмом 6,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 820 Нм. У такого кабриолета на разгон с места до «сотни» уходит 5,0 секунд. Стоит напомнить, что ранее компания прекратила выпуск ближайшего «родственника» – купе Wraith.
Прямого наследника у этих моделей не будет. Известно, что на смену Wraith и Dawn придёт новое полностью электрическое купе Rolls-Royce Spectre (о версии с открытым верхом речь пока не заходила). Серийная версия «электрички» была рассекречена в октябре прошлого года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинку отправят в серию в четвёртом квартале текущего года.
В длину купе Spectre растянулось на 5453 мм, в ширину – на 2080 мм, в высоту – на 1559 мм; его колёсная база равна 3210 мм. В основу этого электромобиля легла алюминиевая платформа Architecture of Luxury (она в 2017-м дебютировала на флагманском седане Phantom). Тяговая батарея весом 700 кг интегрирована в пол, при этом снаряженная масса «двухдверки» равна 2975 кг.
Подробностей о силовой установке Rolls-Royce Spectre пока нет, они появятся ближе к началу производства модели. Пока что в компании рассекретили совокупную пиковую отдачу системы – 585 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 900 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч электрическое купе сможет разогнаться за 4,5 секунды. Данных о ёмкости тягового аккумулятора пока нет, по предварительным данным, она равна 120 кВт*ч, а дальнобойность на одной зарядке – 520 км (при расчёте по циклу WLTP).
Официально в Rolls-Royce пока не объявляли стоимость электрического купе Spectre, однако заявки на будущую новинку дилеры уже принимают. Как сообщалось ранее, ориентировочный стартовый ценник люксовой «двухдверки» составит 275 тыс. фунтов стерлингов.
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