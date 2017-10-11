«Растянутый» седан назвали XEL, дизайн экстерьера новой модификации не изменился. По предварительной информации, размер колесной базы модели равен 2 935 мм – на 100 мм больше, чем у стандартного Jaguar XE. Длина выросла на 116 мм и достигла 4 788 мм.

Как сообщают китайские СМИ, Jaguar XEL предложат с бензиновым турбодвигателем 2.0 Ingenium мощностью 200 или 250 л.с. Для короткобазного седана, помимо этого мотора, еще предусмотрен бензиновый V6 3.0 с отдачей в 380 л.с.

1 / 3 На фото: стандартный Jaguar XE 2 / 3 На фото: стандартный Jaguar XE 3 / 3 На фото: стандартный Jaguar XE

На «поднебесный» рынок XEL выйдет до конца текущего года, его цена не объявлена. Стандартный седан в Китае стоит от 398 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 510 000 рублей по актуальному курсу.

Пока неизвестно, появится ли Jaguar XEL за пределами Поднебесной.

1 / 2 На фото: стандартный Jaguar XE 2 / 2 На фото: стандартный Jaguar XE

Напомним, в Китае, где длиннобазные авто пользуются стабильным спросом, причем как седаны, так и кроссоверы, Ягуар продает еще одну «растянутую» модель – XFL.