Компания Kia опубликовала официальные изображения и видео «пятидверки» Rio X-Line с «внедорожным» обвесом, предназначенной для нашего рынка. Как отметили в пресс-службе марки, новинка сочетает в себе лучшее от «первоисточника» – то есть, седана Rio – с практичностью, которой характеризуются хэтчбеки, а также с элементами дизайна, присущими кроссоверу.

«Кросс-хэтчбек Rio X-Line и вообще новое продуктовое направление X-Line – наш прямой ответ на пожелания клиентов в России. Kia традиционно внимательно исследует мнения клиентов, поддерживая максимально устойчивую обратную связь, — отметил директор по маркетингу Kia Motors Rus Валерий Тараканов, — Когда исследования показали, что в России для кросс-хэтчбека существует значительный потенциал спроса, мы обратились в штаб-квартиру Kia Motors с предложением о создании подобной модели специально для нашего рынка».

«Новый Rio стал просто идеальной основой для первого представителя линейки X-Line – он имеет современную конструкцию и самое передовое оснащение в своём сегменте, эта модель очень известна и популярна в России. В Kia Rio X-Line нам удалось объединить всё, о чем мечтают многие покупатели: динамику и экономичность, удобство передвижения в городе и возможности выезда на проселочные дороги, практичность хэтчбека и эффектную внешность кроссовера. Мы рассчитываем, что российским автомобилистам новый кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line придётся по вкусу», — добавил он.

Новинка получила декоративные накладки на бамперы, расширители колёсных арок и чёрные боковые молдинги. Повышенную энергоёмкость обеспечивают адаптированные настройки подвески, дорожный просвет увеличили до 170 миллиметров (у седана клиренс равен 160 мм). Для удобства крепления багажника, лыж, сноуборда, велосипеда на крыше модели есть рейлинги. Решётка радиатора выполнена в хроме и чёрном глянце. Для модели также разработали иной дизайн 16-дюймовых легкосплавных колёсных дисков.

Производство кросс-хэтча наладят на мощностях петербургского предприятия «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Он получит те же опции, которые есть у седана Rio четвёртой генерации. В моторную гамму модели войдут бензиновые двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л. с. соответственно, трансмиссии — шестиступенчатые «механика» и «автомат».

1 / 2 2 / 2

Для новинки предложат светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, отделку сидений экокожей, в некоторых комплектациях будут установлены камеры заднего вида. Помимо этого кросс-хэтчи оснастят новой версией мультимедийной системы с семидюймовым сенсорным дисплеем, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Купить Kia Rio X-Line в России можно будет в ноябре 2017 года, цены объявят позже.

Ранее портал «Колёса.ру» публиковал первые тизеры модели. «Сохраняя все лучшие качества самых популярных моделей Kia, X-Line расширяет их возможности», — отметили тогда в компании.