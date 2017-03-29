Компания JAC Motors впервые запустила Trade-in в России

Российский офис китайской марки JAC Motors сообщил о запуске на территории России программы Trade-in. Что это, шаг на встречу клиентам или отчаянная борьба за долю на нашем рынке?

Пресс-служба JAC Motors сегодня сообщила, что официальные дилерские центры компании в России примут в зачет старый грузовой автомобиль клиента при покупке новых коммерческих машины N-серии, специально адаптированных для эксплуатации в России.

Помимо снижения стоимости нового автомобиля за счет передачи компании старой машины, JAC Motors предлагает дополнительную скидку. Её сумма зависит от количества единиц приобретаемой техники. При покупке одной модели N56 или N75 скидка составит 50 000 рублей, а за приобретение грузовика N120 предлагается скидка в 60 000 рублей. При одновременной покупке пяти и более моделей N56 или N75 можно получить скидку в 55 000, а покупка минимум пяти грузовиков N120 позволить сэкономить по 80 000 рублей на каждой единице техники.

1 / 2 JAC N175 2 / 2 JAC N175

Чтобы отдать старый грузовик в зачет стоимости новой машины владельцу необходимо иметь при себе паспорт передаваемого компании транспортного средства, паспорт собственника автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя собственника и полный комплект ключей. Впервые запущенная в России компанией JAC Motors программа Trade-in будет длиться ограниченное время — с 28-го марта по 30-е апреля.

1 / 2 JAC N120 2 / 2 JAC N120

Напомним, ранее компания JAC продавала «легковушки» на российском рынке, однако их продажи в начале 2016-го пришлось свернуть из-за отсутствующего спроса. Продажи тяжелых грузовиков марки JAC в России стартовали в конце лета 2012-го года. По последним данным, грузовики JAC не входят в десятку самых популярных «тяжеловесов» в России. На последней позиции в десятке самых популярных грузовиков по итогам 2016-го года расположен вездеход Урал-4320 — 1 200 продаж в 2016-ом.

В октябре прошлого года компания JAC сообщала о расширении модельного ряда в России.