Сложившуюся в автопроме ФРГ ситуацию в ходе интервью изданию Bild прокомментировал министр транспорта страны Александер Добриндт. Он раскритиковал действия представителей автомобильной индустрии из-за так называемого «дизельного скандала», который по-прежнему не затихает, а также предполагаемого картельного сговора крупнейших производителей.

«Автоиндустрия поставила себя в очень сложное положение… Автомобильная индустрия полностью несёт за это чертову ответственность и должна вернуть к себе доверие и исправить ошибки», — сказал Александер Добриндт.

Компании Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen власти ЕС заподозрили в сговоре в середине июля 2017 года. Тогда сообщалось, что эти предположения были основаны на показаниях бывшего сотрудника концерна VW: он сообщил о том, что свыше двухсот представителей указанных автоконцернов в ходе «тайных встреч» обсуждали методы сокрытия настоящих значений выбросов вредных веществ дизельных двигателей.

Ранее стало известно о том, что представители BMW отрицают участие в картельном сговоре. По их словам, автопроизводители обсуждали особую технологию объединения резервуаров AdBlue с каталитическими преобразователям, что призвано снизить концентрацию вредных оксидов азота. Сообщалось, что эти переговоры были «направлены на создание рабочей инфраструктуры в Европе».

На днях сообщалось о том, что Минтранс ФРГ запретил эксплуатировать дизельные автомобили Porsche. Санкция распространяется примерно на 22 000 машин немецкого производителя, проданные на территории Европы. Порше, работающие на «тяжёлом топливе», будут отозваны в сервисные мастерские с целью переоборудования.