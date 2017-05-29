Ограничения скоростного лимита применят на десяти региональных дорогах Московской области. Соответствующие знаки появятся в 168 населенных пунктах, находящихся на Пятницком, Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Рогачевском, Волоколамском шоссе и на автодорогах «Москва-Жуковский», «Щелково-Фряново».

На указанных трассах во многих местах новые дорожные знаки, ограничивающие скорость, уже появились, однако пока что они закрыты чехлами. Новый скоростной режим будет установлен с 15 июня 2017 года.

«Ограничение максимально разрешенной скорости в населенных пунктах на десяти наиболее аварийных региональных трассах до 50 км/ч направлено на снижение количества погибших в ДТП», — цитирует «Российская газета» Игоря Трескова, министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. — Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом, основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств».

Согласно информации Министерства транспорта, в течение прошлого года в области на дорогах погиб 1 181 человек, в населенных пунктах – 430 человек. В текущем году власти Подмосковья пообещали установить более 1 000 стационарных и 200 передвижных камер фотовидеофиксации нарушений.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что скоростной лимит в городах России могут снизить уже в 2017 году. Помимо этого предлагается уменьшить ненаказуемый порог превышения с 20 до 10 км/ч. По мнению экспертов, такое решение может привести не к уменьшению количества аварий на наших дорогах, а к их росту.