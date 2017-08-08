Представители Ульяновского автозавода рассказали о том, что было сделано в рамках ремонтной кампании.

На Ульяновском автомобильном заводе была запущена вторая сборочная линия – грузовая цепочка главного конвейера. Изменения были сделаны в период ремонтной кампании, которая прошла с 24 июля по 7 августа 2017 года. Теперь на предприятии разделены линии сборки автомобилей легкового и грузового модельного ряда.

Ранее производство автомобилей семейства Патриот осуществлялось вместе с грузовым модельным рядом в едином потоке. Помимо этого специалисты провели на предприятии профилактику оборудования в прессовом, сварочном и окрасочном производствах, отремонтировали производственные помещения и кровлю, а ряд цехов дополнительно оснастили вентиляцией. Всего было выполнено свыше 440 работ.

«Благодаря проведённому комплексу работ улучшится эргономика рабочих мест и процессов, повысится гибкость производства. Разделение линий сборки обеспечит равномерную загрузку конвейера и оптимизирует рабочие процессы, что благоприятно скажется на качестве продукции. При этом ремонт инфраструктуры и оборудования призван улучшить производительность и безопасность труда», — комментирует заместитель гендиректора, директор по производству ООО «УАЗ» Сергей Исаев.

В пресс-центре УАЗа отметили, что на предприятии в текущем году будет продолжена модернизация оборудования, планируется установка новой линии для тестирования машин марки. Помимо этого рассматривается возможность внедрения в линию сборки интеллектуального инструмента.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что УАЗ начнёт работать в режиме неполной рабочей недели. Такой график ожидает сотрудников с 11 августа по 31 декабря 2017 года.