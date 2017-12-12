Novitec представил новый комплект тюнинга для Tesla Model S

Цены на новое предложение от Novitec пока не сообщаются.

Novitec выпустила новый набор персонализации и деталей для тюнинга для обновленной модели Tesla Model S 2017 модельного года. Комплект изготовлен из неокрашенного углеродного волокна.

1 / 2 Tesla Model S от Novitec 2 / 2 Tesla Model S от Novitec

Экстерьер последней версии электрического седана Tesla Model S теперь можно украсить новыми карбоновыми деталями. В набор входят передний сплиттер, боковые юбки, спойлер на крышке багажника и задний диффузор. Каждый новый элемент оптимизирован с аэродинамической точки зрения.

Тюнер Novitec предлагает украсить колеса электромобиля 21-дюймовыми коваными дисками NV2, которые были разработаны специально для этой модели в сотрудничестве с Vossen. По заявлению производителя сдвоенные пять спиц диска всегда расположены аэродинамически оптимально относительно воздушного потока. Для дисков можно выбрать один из 72 оттенков цвета, а также матовую или полированную отделку.

1 / 2 Tesla Model S от Novitec 2 / 2 Tesla Model S от Novitec

Еще покупатели могут заказать кастомную подвеску от Novitec с изменением дорожного просвета. Она состоит из койловеров и подходит для версий Tesla Model S без пневматической системы. Клиренс может изменяться на 40 миллиметров. Амортизаторы имеют три вида настроек: Комфорт, Обычный и Спорт. Последним предложением из нового комплекта тюнинга для американского электромобиля являются высокотехнологичные тормоза Novitec с карбон-керамическими дисками и шестипоршневыми механизмами.

Для интерьера Model S тюнинговое ателье подготовило обивку сидений из высококачественной кожи или алькантары.

Накануне стало известно, что на электрогрузовик Tesla Semi оформили уже более тысячи предзаказов.