Соответствующий законопроект был одобрен сегодня, 20 декабря 2017 года, в третьем окончательном чтении.

Государственная дума в ходе очередного пленарного заседания приняла законопроект, который коснётся российских автомобилистов. Эта инициатива предусматривает реализацию целого комплекса изменений, связанных с усовершенствованием мероприятий по организации дорожного движения.

Принятый закон позволит регионам РФ в том числе запрещать платные парковки на территориях, которые непосредственно прилегают к объектам спорта, к зданиям, где находятся образовательные, медицинские организации и другие социальные объекты. Помимо этого документ предусматривает введение ограничения на полное перекрытие проезжей части дороги в случае, если не существует объездных путей.

«Закон позволит цивилизованными методами решать многие проблемы, сегодня вызывающие глубокое возмущение автолюбителей. Например, по длительному закрытию автомобильных артерий на ремонт с их полным перекрытием. Сегодня автомобильные коллапсы не всегда заставляют городские власти задуматься о целесообразности одновременного перекрытия дорог для их ремонта. После вступления в силу, закон понудит планировать эти работы с оглядкой на удобство граждан», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Колёс».

Напомним, проект закона разработали специалисты Министерства транспорта РФ, в первом чтении он был принят в декабре 2016 года. Эта инициатива также позволит региональным властям запрещать движение машин с двигателями низкого экологического класса на определённой территории. Отметим, Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования.

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