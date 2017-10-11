Лифтбек нового поколения выйдет на китайский рынок в начале ноября текущего года.

Предназначенную для Поднебесной модель MG 6 второй генерации марка рассекретила в сентябре. Теперь же в Сети появились «живые» снимки «пятидверки», их опубликовало издание Autohome. Напомним, бренд MG принадлежит китайскому концерну SAIC.

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Дизайн лифтбека выполнен в новом фирменном стиле MG, заданном кроссовером ZS, который дебютировал в конце прошлого года. При этом MG 6 получил решетку радиатора как у концепта E-Motion, представленного в апреле 2017-го.

Длина «пятидверки» нового поколения равна 4 695 мм, что на 42 мм больше, чем у предыдущей модели, ширина составляет 1 848 мм (+21 мм), высота – 1 462 мм (-16 мм). Колесная база нового лифтбека – 2 715 мм (+10 мм).

Передняя панель, кресла и карты дверей обиты темно-красной кожей. В список оборудования вошли мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, электропривод передних сидений, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора.

Китайцам MG 6 предложат с бензиновым турбированным двигателем 1.5 мощностью 169 л.с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением.

В Поднебесной продажи нового MG 6 начнутся в ноябре, цена пока не объявлена. Предшественник стоит от 119 800 юаней – это около 1 056 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее марка вывела на китайский рынок другую новинку – рестайлинговый хэтч MG 3.