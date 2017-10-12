Он возвращает инспекторам право останавливать в любом месте на дороге автомобили и мотоциклы с целью проверки документов.

Опубликована финальная редакция регламента МВД с правилами взаимодействия инспекторов Госавтоинспекции МВД России с водителями. Напомним, благодаря этой версии инспекторы снова имеют право останавливать на дороге автомобили и мотоциклы для проверки документов в любом месте (а не только на стационарных постах).

Приказ Министерства внутренних дел №664, который вводит новый регламент по надзору за участниками дорожного движения, был опубликован на портале для размещения правовой информации. Новый документ вступает в силу 20 октября 2017 года, при этом старый регламент от 2009 года отменяется автоматически.

По новым правилам, передавать инспектору ГИБДД документы водители должны не только без обложки (это правило действует сейчас), но и без «удерживающих устройств». Отмечается, что сотрудникам при общении с автомобилистами не позволяется допускать «любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений», хамить и грубить.

В регламенте уточняется также, что в случае, если медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения не выявило отклонений от нормы, инспекторы обязаны вернуть автомобилиста к машине.

На один из пунктов нового регламента обращает внимание эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева: в числе обязанностей инспектора теперь есть «обязательное выявление причин и условий, способствующих совершению любого правонарушения». «Этот пункт при его грамотной реализации закладывает прочную основу для улучшения качества рассмотрения дел и дает право требовать такого качества от должностных лиц»,— считает она.

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