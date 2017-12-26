Сотрудники крупнейшего российского производителя грузовиков будут отдыхать еще почти две недели после окончания новогодних каникул.

Как сообщили в пресс-службе КАМАЗа, с 9 по 21 января 2018-го работники предприятия уйдут в традиционный оплачиваемый корпоративный отпуск. При этом в указанный период в штатном режиме будут работать ремонтные и сервисные службы, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и иной отчётности.

Кроме того, в январе продолжат работать службы КАМАЗа, занятые реализацией автотехники компании, для таких сотрудников утвержден иной график отпусков. Плюс, уже с 3 января приступит к работе литейный завод.

«Помимо подразделений по ремонту оборудования в этот день (3 января, — ред.) приступит к работе персонал производств чугунного и стального литья. Неделей позже выйдут остальные работники основного производства. На период корпоративного отпуска на литейном заводе запланирован большой объём работ по ремонту оборудования. При этом деятельность слесарей-ремонтников будет синхронизирована с графиком работы производств, занятых подготовкой задела заготовок для автомобильного завода и завода двигателей КАМАЗа, а также выполнением заказов по продукции диверсификации», — рассказали в компании.

Персонал кузнечного завода, задействованный в цепочке производства продукции диверсификации, тоже продолжит работу в обычном режим. Так, это подразделение автогиганта сегодня занято серийным выпуском коленчатых валов по заказу расположенного в Калуге предприятия «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, корпоративный отпуск на КАМАЗе делится на две части. Вторая запланирована на 6 — 20 августа 2018-го.

Ранее стало известно о том, что на мощностях КАМАЗа могут наладить производство узлов двигателей и коробок передач для Hyundai Solaris и Creta.