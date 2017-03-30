Работу «скрытых патрулей» ГИБДД признали эффективной

По мнению ведомства, «скрытые патрули» ГИБДД оказались эффективным способом борьбы с нарушителями правил дорожного движения на дорогах. Сообщается, что в течение 2016 года с их помощью было выявлено более 126 000 фактов нарушений ПДД водителями.

О том, что борьба с нарушителями ПДД с помощью «скрытых патрулей» была признана действенной, в эфире радиостанции «Москва FM» рассказал начальник столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

Он отметил, что особенно эффективной можно признать работу по выявлению на дорогах Москвы фактов проезда на запрещающий сигнал светофора (свыше 34 000 случаев в 2016 году), выезда на встречную или разделительную полосы (примерно 5 000), вождение в состоянии опьянения (250 фактов), помимо этого было обнаружено 122 автомобиля, находившихся в розыске.

Сотрудникам ГАИ пресекать «пьяную езду» помогают, в частности, работники кафе и ресторанов: в случаях, если они видят, что их клиенты намереваются сесть за руль после употребления алкоголя. Виктор Коваленко также отметил, что помощь и информационную поддержку ГИБДД оказывают некоторые общественные организации. По мнению спикера, это говорит о стремлении москвичей сделать город безопаснее.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции начали патрулировать улицы столицы без опознавательных знаков с 12 ноября 2015 года. В случае обнаружения нарушителя, необходимая информация передаётся на ближайший пост ДПС, затем происходит задержание автомобилиста.