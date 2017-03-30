«Самым перспективным регионом я считаю Сибирь, — рассказал «Колёса.ру» гендиректор Ravon в России Шараф Ашуров. — Мы смотрим на восточную часть страны, и оттуда начнём двигаться на юг и юго-запад. У нас пока не охвачено Поволжье, Саратовская область. Естественно, есть перспективы и в Краснодарском крае».

По словам Ашурова, сейчас наиболее оживлённо идут продажи в Центральном регионе, большая их часть приходится на Москву и прилегающие регионы. «Имея четыре модели в семействе, мы можем удовлетворить нужды потребителей на всей территории Российской Федерации», — добавил представитель компании.

Напомним, что на данный момент в активе узбекского Ravon есть порядка 50 дилерских центров, до конца года компания планирует открыть примерно ещё 70. План по продажам довольно смелый — 50 000 автомобилей в 2017-ом.

Отметим, что Шараф Ашуров немного слукавил, когда сказал, что в России представлено 4 модели бренда. Дело в том, что поставки седана Ravon Gentra начнутся только летом.