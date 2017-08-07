Французская автомобильная компания Renault, Организация промышленного развития и реновации Ирана, а также импортёр машин бренда, холдинг Parto Negin Naseh, подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству автомобилей марки для реализации на местном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Groupe Renault.

В будущем совместном предприятии Renault получит долю в размере 60%. Мощность автосборочного завода предположительно составит 150 000 автомобилей в год. Производство машин обещает стартовать в 2018 году, первыми на конвейер иранского СП встанут модели Symbol и Duster. Завод будет построен в городе Саве в 120 километрах от Тегерана.

«Развитие торговой сети нашего бренда позволит укрепить позиции Groupe Renault в Иране. Подписание соглашения о новом совместном предприятии поддерживает стратегию, которой компания придерживается в Иране, а также открывает новые перспективы на рынке транспортных средств (по прогнозам к 2020 году он достигнет 2 000 000 шт.)», — комментирует Стефан Мюллер, исполнительный вице-президент Renault, отвечающий за эффективность.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что представители Renault объявили о создании альянса с Brilliance. В начале прошлого месяца стало известно о том, что французская компания приняла решение усилить свои позиции на китайском автомобильном рынке. С этой целью было создано партнёрство с холдингом Brilliance China Automotive Holdings Limited.