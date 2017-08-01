Toyota решила устроить тест-драйв нового Prius

Японский производитель проведет в августе и сентябре клиентские тест-драйвы модели нового поколения.

Компания уже организовала первое мероприятие, которое прошло на одной из самых технологичных площадок Москвы – инновационном центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика».

Toyota Prius является наиболее популярной гибридной моделью за всю историю. Знакомство с автомобилем, представляющим передовые инженерные решения производителя начинается со специализированной экспозиции, рассказывающей об автомобильных гибридных технологиях.

По завершению презентации гости смогут поучаствовать в тест-драйве Toyota Prius по улицам крупного мегаполиса, что по мнению организаторов, позволяет в полной мере раскрыть потенциал энергосберегающей методики вождения Pulse & Glide, которая позволяет снизить расход топлива до 3,5 литров на 100 км пробега.

Следующие тест-драйвы пройдут 26 августа и 23 сентября. Если вы желаете поучаствовать в событии, необходимо записаться на сайте prius.ru. Поспешите, количество мест ограничено.