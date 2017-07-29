У Honda рекордные объемы производства

Японский производитель объявил о результатах производства за июнь и первую половину 2017 года.

В первом месяце лета Honda Motor Co выпустила 446 376 машин, что для июня стало рекордом. В период с января по июнь текущего года на предприятиях компании было произведено 2 586 855 автомобилей, что тоже является лучшим результатом за всю историю.

Лучше всего себя «чувствуют» азиатские заводы Honda, в том числе китайские. На мощностях последних было собрано в июне 127 848 единиц. Рекордным стало и первое полугодие – 676 794 выпущенных машин.

В 2016 году Honda выпустила 4 999 266 автомобилей, улучшив результат предыдущего года на 10%. Этот результат является рекордным для производителя на данный момент. Кроме того, марка Honda была признана самой быстроразвивающейся на европейском рынке в 2016 году, где компании удалось нарастить продажи на 20,8%.

Прекрасные результаты, продемонстрированные производителем, возможно, объясняются серьезным обновлением модельного ряда. Например, недавно был представлен седан Honda Accord нового поколения.