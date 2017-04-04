После рестайлинга, проведенного осенью 2016 года, самой доступной версией ульяновского всепроходца стала комплектация «Стандарт». Цена этого варианта исполнения сегодня – 817 000 рублей (без учета скидок). Однако теперь в линейку модификаций Патриота возвращается версия «Классик», ее цена составляет 749 000 рублей (без учета скидок). Производство «классических» внедорожников стартует в июне текущего года. Правда, в компании сразу уточняют, что количество таких автомобилей будет ограничено.

У Патриота в версии «Классик» ручки дверей и корпуса наружных зеркал выполнены из неокрашенного пластика. В список оборудования данной комплектации вошли: светодиодные ДХО, 16-дюймовые стальные диски колес, подушка безопасности водителя, ABS, EBD, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, раздаточная коробка с механическим приводом управления, аудиоподготовка. При этом у «классического» Патриота отсутствуют подголовники задних кресел и воздуховоды для задних пассажиров.

Напомним, для топового внедорожника (комплектация «Стиль», 1 055 000 рублей) предусмотрены ESP, системы контроля тягового усилия, контроля торможения в повороте и помощи при начале движения на подъёме, режим Off-Road, 18-дюймовые легкосплавные диски, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином и навигатором, климат-контроль, камера заднего вида, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех кресел, парктроник.

В России УАЗ Патриот можно купить с бензиновым двигателем ЗМЗ-40906 объемом 2,7 литра мощностью 135 л.с. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой.

Ранее стало известно о том, что УАЗ планирует снова оснащать свои автомобили дизелями, однако внедорожники с такими движками будут предназначены, в основном, для экспорта.