В мире падает спрос на автомобили Kia, в России наоборот

Корпорация Kia Motors опубликовала сегодня традиционный ежемесячный отчет по продажам новых автомобилей на мировом рынке. Июль 2017-го для корейцев завершился очередным минусом.

Всего за июль месяц Kia удалось продать 216 118 автомобилей, что на 11% меньше аналогичного периода прошлого года. В 2016-ом году в этом же месяце, напомним, компанией Kia было продано 242 758 новых машин — без малого на 27 000 штук больше.

1 / 3 Kia Sportage GT Line 2 / 3 Kia Sportage GT Line 3 / 3 Kia Sportage GT Line

В июле этого года спрос на автомобили Kia на домашнем рынке упал на 0.9%, а на экспортных рынках снизился на 6.8%. Негативное влияние на глобальную статистику продаж корейской марки в основном оказывает китайский рынок, где стали реже покупать автомобили Kia.

Продажи Kia по месяцам в 2017-ом и 2016-ом году

Месяц Продано машин в 2017-ом, штук Продано машин в 2016-ом, штук Разница 2017/2016, штук Январь 190 002 204 662 -14 660 Февраль 206 438 214 219 -7 781 Март 238 222 268 007 -29 785 Апрель 209 832 253 780 -43 948 Май 219 128 261 269 -42 141 Июнь 232 370 268 886 -36 516 Июль 216 118 242 758 -42 141 Всего 1 512 110 1 713 581 -201 471

1 / 3 Kia Cerato 2 / 3 Kia Cerato 3 / 3 Kia Cerato

Традиционно самой популярной машиной в модельном ряду Kia остается кроссовер Sportage. В июле он разошелся тиражом в 29 498 штук. Второе место продолжает занимать компактная модель Cerato (известна на других рынках также как Forte и K3) — 23 626 продаж, а третью позицию удерживает модель Rio — за прошлый месяц продано 21 960 штук.

На российском рынке, наоборот, продажи автомобилей марки Kia растут. Сегодня, напомним, в России стартовали продажи Kia Rio новой генерации.

