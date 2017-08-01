В мире падает спрос на автомобили Kia, в России наоборот

Всего за июль месяц Kia удалось продать 216 118 автомобилей, что на 11% меньше аналогичного периода прошлого года. В 2016-ом году в этом же месяце, напомним, компанией Kia было продано 242 758 новых машин — без малого на 27 000 штук больше.
В июле этого года спрос на автомобили Kia на домашнем рынке упал на 0.9%, а на экспортных рынках снизился на 6.8%. Негативное влияние на глобальную статистику продаж корейской марки в основном оказывает китайский рынок, где стали реже покупать автомобили Kia.
в 2017-ом и 2016-ом году
|Месяц
|Продано машин в 2017-ом, штук
|Продано машин в 2016-ом, штук
|Разница 2017/2016, штук
|Январь
|190 002
|204 662
|-14 660
|Февраль
|206 438
|214 219
|-7 781
|Март
|238 222
|268 007
|-29 785
|Апрель
|209 832
|253 780
|-43 948
|Май
|219 128
|261 269
|-42 141
|Июнь
|232 370
|268 886
|-36 516
|Июль
|216 118
|242 758
|-42 141
|Всего
|1 512 110
|1 713 581
|-201 471
Традиционно самой популярной машиной в модельном ряду Kia остается кроссовер Sportage. В июле он разошелся тиражом в 29 498 штук. Второе место продолжает занимать компактная модель Cerato (известна на других рынках также как Forte и K3) — 23 626 продаж, а третью позицию удерживает модель Rio — за прошлый месяц продано 21 960 штук.
На российском рынке, наоборот, продажи автомобилей марки Kia растут. Сегодня, напомним, в России стартовали продажи Kia Rio новой генерации.
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