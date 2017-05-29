В Нижнем Новгороде состоялся второй этап РДС-Запад

26 и 27 мая на автодроме «Нижегородское кольцо» прошел второй этап Российской Дрифт Серии 2017. Победителем стал Георгий Чивчян.

Несмотря на все прогнозы, обещавшие дождь на все дни этапа, непогода обошла соревнования стороной. Трибуны «Нижегородского кольца» традиционно были заполнены зрителями, которые смогли насладиться многочисленными дымными и зрелищными заездами. В списке участников числилось 28 пилотов, однако разочарование болельщикам принесли неожиданные технические сходы Евгения Лосева, Аркадия Цареградцева и Ленара Рахимова.

Усиленные тренировки не прошли даром. В квалификации спортcмены показали несколько выдающихся результатов. Лидер квалификационных заездов Павел Бусыгин набрал 99 баллов из 100 возможных. Оказавшийся на второй строчке знаменитый пилот Георгий Чивчян проехал на 98 баллов. На третьем месте оказался Алексей Головня (97,60 баллов).

Главный судья соревнований итальянец Федерико Шерифо на этот раз скорректировал привычное задание и траекторию прохождения трассы, что заставило участников поломать голову над техникой дрифта.

На стадии топ-4 Георгию Чивчяну в соперники достался двукратный чемпион Украины Алексей Головня. Алексей уступил Георгию меньше половины балла. В итоге Головня занял третье место в личном зачете. Далее сетка соревнований неизбежно привела к финальному столкновению двух лидеров этапа — Павла Бусыгина и Георгия Чивчяна. Первое место осталось за Чивчяном, второе за Бусыгиным.

Отдельно стоит отметить известного своей BMW E46 Touring в полицейском оформлении Аркадия Пучинана. На первом этапе РДС 2017 он столкнулся с техническими проблемами. Осуществить ремонт двигателя за небольшой перерыв между этапами было физически невозможно. Аркадий принял решение отправиться в Нижний Новгород на тренировочной BMW E30. Особых надежд на результат с маломощным двигателем в 286 л.с. не возлагалось, однако по итогам этапа Аркадий Пучинин стал 6-м и получил Кубок «За волю победе»!

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Мы уже рассказывали о раунде, проходившем в Хабаровске 27-28 мая, а третий раунд РДС-Запад состоится 10-11 июня в Рязани.