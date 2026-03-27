27.03.2026 29 0 0
Большой пикап Ram 1500 обзавёлся особенными юбилейными версиями

Варианты Big Horn, Laramie и Rebel в трёх цветах – красном, белом и синем – приурочили к отмечанию 250-летия США (празднование пройдёт 4 июля 2026 года).

Американцы любят полноразмерные пикапы, и серия Ram Pickup, которая включает в себя 1500 и иные более «тяжеловесные» индексы, не исключение. Согласно статистике продаж, за 2025 год эти пикапы разошлись по территории США тиражом в 335 404 экземпляра (спад – 10%), что обеспечило им четвёртое место в рейтинге самых востребованных грузовиков в Штатах после Ford F-series, Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

На фото: пикапы спецсерии Ram 1500 America250

Теперь автогигант Stellantis, которому принадлежит американский бренд Ram, сообщает о выпуске специальной серии Ram 1500, посвящённой празднованию 250-летия США. В основе особенных грузовиков лежат исполнения Big Horn, Laramie и Rebel. Они окрашены в цвета американского флага – красный, белый и синий, при этом у каждого из них на капоте есть монохромная «звёздно-полосатая» графика.

На фото: Ram 1500 Big Horn America250

Все представители спецсерии получили прибавку America250 к названию, а также затемнённые логотипы и шильдики, чёрные дверные ручки и корпуса наружных зеркал, дополнительные эмблемы на кузове, оригинальные 20- и 22-дюймовые колёсные диски (в зависимости от исполнения), матово-чёрная вариация флага Штатов имеется также на боковинах юбилейных пикапов.

На фото: салон Ram 1500 Big Horn America250
В салоне Ram 1500 America250 тоже имеются свои особенности. У исполнения Big Horn обивка сидений выполнена из синей ткани Denim Soul и дополнена контрастной белой и красной прострочкой. Аналогичные «нитки» используются для оформления центрального подлокотника и дверных карт, а на рулевом колесе можно разглядеть красно-бело-синюю прострочку. Эмблема с названием версии расположена на дверце бардачка, а также на сидениях.

На фото: Ram 1500 Laramie America250

У 1500 Laramie и Rebel America250 эмблема с названием спецверсии, расположенная в зоне бардачка на передней панели, в разы меньше, а также иначе оформлены «нашивки» на передних креслах. Сидения оформлены в серо-синих тонах с белыми вставками и контрастной красной прострочкой. Красные и белые нитки можно увидеть на передней панели и рулевом колесе, отделанном кожей.

Для всех исполнений особенной серии Ram 1500 предусмотрены изменённая графика виртуального щитка приборов, практичные напольные коврики в салоне, а также алюминиевые накладки на пороги и ремни безопасности, выполненные в ярко-красном цвете Ruby Red.

На фото: Ram 1500 Rebel America250

В гамме Ram 1500 America250 числятся: атмосферник V6 объёмом 3,6 литра, его максимальная мощность равна 309 л.с., а крутящий момент – 365 Нм, ещё есть 400-сильный V8 Hemi объёмом 5,7 литра (555 Нм), а также предусмотрена рядная битурбошестёрка Hurricane, отдача которой составляет 426 л.с. (635 Нм).

Американские дилеры уже начали принимать заказы на пикапы юбилейной серии. Так, за вариант Ram 1500 America250 на базе Big Horn в Штатах просят не менее 61 415 долларов (цена указана с учётом доставки до дилера), что эквивалентно примерно 5 млн рублей по текущему курсу. Покупка аналогичного исполнения Laramie обойдётся в 70 365 долларов (около 5,7 млн рублей), а за праздничный вариант Rebel просят не менее 72 830 долларов (около 5,9 млн рублей).

Обновлено 28.03.2026

 

