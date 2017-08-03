03 Авг В РФ думают над запретом на въезд бензиновых машин в города и на курорты

Варианты поддержки развития электромобилей в РФ министерствам поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев. Как сообщают «Известия», пакет предложений должен быть рассмотрен в срок до 17 августа 2017 года. Отметим, среди них есть весьма радикальные и спорные инициативы.

Речь, в частности, идёт о возможности ограничении использования машин с двигателями внутреннего сгорания в городах-миллионниках и на местных курортах. Это предложение было внесено в правительство руководством компании «КАМАЗ», которая ранее объявила о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

«Прошу организовать работу [по рассмотрению мер господдержки развития электрического транспорта – примечание редакции] вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами», — поручил Дмитрий Медведев вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин предложил правительству РФ принять программу сокращения объёмов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. Помимо ограничения на въезд в крупные города и курортные зоны машинам с ДВС, у челнинского автогиганта есть и другие предложения. В их числе рекомендации субъектам РФ по установке «нулевой» ставки транспортного налога на электрокары и гибриды, предоставление таким ТС бесплатных парковочных мест на муниципальных стоянках, а также введение на среднесрочный период программы субсидирования приобретения электромобилей.

Официальный представитель Министерства экономического развития Елена Лашкина отметила, что владельцев электромобилей в дальнейшем ждут право движения по «выделенкам», скидки на страхование ТС, а также налоговые льготы. Исключительно на поддержку инновационных видов транспорта планируется переориентироваться уже с 2020 года (это указано в проекте Стратегии развития автопрома РФ до 2025 года).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что по расчётам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, к 2020 году электромобили будут занимать 17% автопроизводства страны. Он отметил, что правительство подготовило несколько предложений, которые предполагают введение налоговых льгот и экспортных стимулов для производителей компонентов электротранспорта.